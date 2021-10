Produtos saudáveis no Wallig

Os clientes do Bourbon Wallig agora contam com novas opções de produtos para uma alimentação balanceada com a inauguração da Bah Suplementos. Um mix voltado para quem procura uma nutrição equilibrada ou pratica atividades físicas é oferecido. São alimentos naturais e a granel; opções sem glúten e sem lactose; suplementos alimentares; produtos orgânicos e bebidas energéticas. Inaugurando sua quarta unidade - a primeira loja em shopping -, a Bah Suplementos deve abrir mais duas até o fim do ano. A marca tem parceria com academias como BodyTech, Academia Fórmula e Smart Fit, cujos alunos garantem desconto nas Bah.

Reinaugurada a taQi

Reinaugurada com festa neste fim de semana a loja matriz da taQi de Dois Irmãos, com quase 3 mil m2. Ela foi modernizada para melhor exposição de produtos, marcas parceiras e acessibilidade e atende consumidores e negócios de todo o País dada sua multicanalidade. São 85 lojas físicas no RS, além da Claro taQi Smart em Santa Maria, do site taqi.com.br, do APP taQi e do Atacado taQi.

Grendene internacional

A Grendene, principal exportadora de calçados do Brasil, acaba de formalizar uma joint venture com a 3G Radar, associada à 3G Capital. A Grendene Global Brands Limited terá sede no Reino Unido e será responsável pela distribuição e comercialização das marcas Melissa, Ipanema, Rider, entre outras, nos mercados dos EUA, Canadá, China e Hong Kong.

Água da Pedra é rosa

Há sete anos a Água da Pedra da Fruki apoia a causa e investe na conscientização do câncer de mama do Outubro Rosa. Nesta edição, ela se une ao Projeto Camaleão, e a estimativa é que a parceria resulte em 680 atendimentos. Além das tradicionais tampas rosas nas garrafinhas de água, a marca e o rótulo também estão vestidos de rosa. Ao todo, serão seis milhões de unidades de água com a identidade da campanha.

Cresce a energia solar

A crise energética e o aumento do preço das contas de luz dispararam as instalações de energia solar fotovoltaica. De janeiro a agosto foram instalados 180 mil sistemas para geração distribuída de energia, 41% a mais que em igual período de 2020, elevando para 576 mil o número do país.

Apagão nos pequenos negócios

O "apagão" das plataformas do grupo Facebook (Instagram, Whatsapp e Facebook) não afetou só as interações em redes sociais, na segunda-feira passada. Prejudicou também os pequenos negócios que usam essas mídias para divulgação e vendas. Conforme pesquisa do Sebrae, 7 em cada 10 empreendedores brasileiros já trabalham com vendas on-line, dos quais 84% via WhatsApp, 54% via Instagram e 51% pelo Facebook.