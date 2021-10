Weinmann amplia coleta

O Weinmann está expandindo sua coleta domiciliar para Canoas, Cachoeirinha, Gravataí e Viamão, além de Porto Alegre, que já conta com a solução. Por meio do serviço, os clientes podem agendar coleta em casa ou no trabalho para diversos exames de análises clínicas, atendimento que será realizado por uma equipe de especialistas e que inclui o público infantil. Além de garantir comodidade e privacidade, a coleta domiciliar se adequa à necessidade de idosos e gestantes com dificuldade de locomoção, por exemplo. Clientes interessados podem agendar a visita dos técnicos via Central de Atendimento do laboratório pelo telefone (51) 3314-3838. As coletas acontecem de segunda-feira a domingo, inclusive aos feriados.

A pesquisa da Unisinos

A Unisinos promove, entre os dias 18 e 22 deste mês, o "Conexão Pesquisa". São várias atividades que têm como público alvo alunos dos anos finais do ensino médio e da graduação, realizadas pela Unidade Acadêmica de Pesquisa e Pós-Graduação (UAPPG). Ocasião para a comunidade conhecer na prática o que é a pesquisa e como ela acontece.

Pela mão de professor

Nada acontece de importante em educação a não ser pela mão do professor. A pandemia mostrou isso. Os pais não conseguiram, sobretudo com os pequenos - afirmação de Emílio Munaro, vice-presidente da Associação Nacional de Educação Básica Híbrida (Anebhi), participante nesta quinta do lançamento do Senac Experience, que ocorre nos dias 13 a 15 deste mês e do qual é um dos palestrantes.

Um novo site da Frily

A Frily, marca de alimentos para pets da Fröhlich, está lançando seu novo site. Além de outras funcionalidades, possui um blog voltado à postagem de dicas, curiosidades e informações sobre o universo pet e mostra perfis de pet influencers e ONG's voltadas à causa animal. É possível ainda conferir linhas de produtos, locais de compra e contato direto.

Entrega de brinquedos

A Protec Gestão e Serviços, que atua em 15 cidades gaúchas (incluindo a região metropolitana de POA) e São Paulo, distribuirá mais de mil brinquedos em condomínios que administra e entidades de assistência às crianças e adolescentes. É o 2º ano seguido que ela faz isso no Dia das Crianças. As entregas serão domingo (10) e terça (12), com brincadeiras.

Um shopping 100% digital

A Colcci confirmou presença no Clicante.com, o primeiro shopping 100% virtual do Brasil. A unidade de Porto Alegre integrará a nova vitrine de empresas criada pelos sócios Régis Radin, Rodrigo Etlis e Thiago Bertoletti, e o público terá acesso aos produtos com entrega de pedidos em até 4 horas. A Big Festa também estará no site. Já são mais de 40 parceiros confirmados. O cadastro de lojistas de POA e Região Metropolitana é em clicante.com.