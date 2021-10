A lei que pegou na Capital

O Pacote Contra a Corrupção modificou 90% das licitações do município de Porto Alegre, informou o prefeito Sebastião Melo, em resposta, ao vereador Ramiro Rosário (PSDB), autor da proposta que virou a Lei 12.827, de 6 de maio de 2021. A partir da sua sanção, foi alterado o modelo de Pregão Eletrônico. Com ela, os editais também passaram a prever o Programa de Integridade (compliance) para fornecedores nos contratos acima de R$ 5 milhões. E, como contrapartida, passou a exigir metade do seguro garantia (2,5% sobre o valor contratual). "É importante destacar que criamos uma lei que está sendo útil na vida real da cidade", comemora Ramiro. "As denúncias em Cachoeirinha demonstram a necessidade de municípios investirem em ferramentas preventivas de combate à corrupção", acrescenta.

Inclusão e diversidade

Ampliar ações de inclusão nas organizações e aumentar a diversidade nos quadros de funcionários já é hoje uma exigência do mercado. Mas, mesmo que 76% das empresas apontem a diversidade como prioridade, o tema ainda é visto como barreira para 33% das organizações. Os dados estão em pesquisa da PwC e trazem subsídios para uma série de debates realizados até 1º de outubro, na Semana de Inclusão e Diversidade da PwC pelo canal do Youtube.

Cadastro positivo

A FCDL-RS firmou parceria com o mais inovador birô de crédito do Brasil e uma das gestoras do Cadastro Positivo, a Quod. Com o novo serviço, os associados à entidade poderão realizar a análise de crédito baseada no cadastro positivo, usufruindo de consultas completas por um valor muito menor do que pagam atualmente.

Tampinha Legal

Instituto SustenPlást apresentou, a convite, o Tampinha Legal na Assembleia Legislativa (ALRS) para o presidente deputado Gabriel Souza. Em pauta a importância do programa para as entidades assistenciais participantes, além do apoio institucional da ALRS através de espaço na TV Assembleia e a realização de uma exposição.

Pets no trabalho

A CP Imóveis de Porto Alegre acaba de receber o certificado Great Place to Work, uma chancela às empresas que oferecem a seus colaboradores chances de transformar o trabalho em momentos mais felizes. Como o de permitir que animais de estimação frequentem o ambiente de trabalho e a instalação de saquinhos de lixo para eles nos bairros em que a empresa atua.

Projetos da Inteligência Artificial

O Navi, hub liderado pelo Tecnopuc e Wisidea Ventures, promove o Navi Awards. É para descobrir e premiar pesquisadores e startups com projetos no campo da Inteligência Artificial no Brasil. Os vencedores receberão um prêmio de R$ 10 mil e oportunidades para desenvolverem suas soluções e projetos pela rede de conexões do Navi. As inscrições vão até 31 de outubro.