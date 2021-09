Grenal da saúde do homem

É sabido que muitos homens buscam ajuda médica apenas quando sentem a necessidade. E a prevenção acaba ficando sempre em segundo plano. Para promover a educação, cuidado, aprendizado e prevenção de doenças relacionadas à saúde do homem, a Educare com apoio da Bayer e Sociedade Brasileira de Urologia - RS realiza o Grenal da Saúde. O evento, que acontece on-line hoje às 19h pelo YouTube, presentes ídolos e dirigentes da dupla Grenal, será apresentado pelo jornalista José Alberto Andrade e pelo médico oncologista Dr. Alexei Peter, com a participação de quatro médicos oncologistas e urologistas. Além do debate haverá uma disputa de torcidas para doações ao Projeto Camaleão. "Cada R$ 10 em doação resulta em um ponto para o time do doador", explica o diretor da Educare, Gustavo Machado.

Pioneiro em segurança

Primeiro bairro-cidade do RS, o Prado, também tem inovado na estrutura de segurança. Localizado em Gravataí, investiu em biometria facial de última geração para o acesso. A tecnologia faz o reconhecimento em 0,2 segundo e tem taxa de precisão acima de 99% mesmo em ambientes de baixa luminosidade. A gestão é focada na mitigação de riscos.

Tábua exclusiva de pão

A partir desta semana, fãs do restaurante Outback de todo o país poderão levar para a casa, na compra de um combo criado para a campanha, uma exclusiva tábua de pão, cheia de estilo e com detalhe de canguru, um dos símbolos mais importantes da cultura australiana.

A semana Vegetariana

Muito mais que uma opção alimentar, ser vegetariano é um estilo de vida. E para comemorar o Dia do Vegetarianismo, 1º de outubro, o Deville Prime Porto Alegre lança um cardápio especial para hóspedes e moradores da região até domingo, dia 3. Menu completo para o almoço e jantar custa R$ 71,50 por pessoa e crianças de até 10 anos têm cortesia.

MEI a cada 2 segundos

No acumulado do primeiro semestre deste ano, foram registrados 1.654.167 novos microempreendedores individuais (MEI), segundo o Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa. Considerando só os dias e horas úteis, o número significa que a cada dois segundos um MEI foi criado no país. No comparativo entre os primeiros semestres de 2021 e 2020, houve uma expansão de 31,2%

Exportações de maçãs gaúchas

A Rasip de Vacaria, integrante do grupo RAR, exportou maçãs em 2020 no valor de US $ 4,2 milhões, consolidando-se em mercados importantes, como Bangladesh, Índia, Rússia, Portugal, Irlanda e Reino Unido. E, por isso, a empresa acaba de conquistar pelo 3º ano consecutivo o Prêmio Exportação RS da ADVB-RS. Ela tem capacidade de produção e venda de 60 mil toneladas, sendo 50 mil de maçãs próprias e 10 mil toneladas adquiridas de terceiros.