Lojas do Bourbon Teresópolis

O Bourbon Shopping Teresópolis, empreendimento do Grupo Zaffari, administrado pela Airaz, prevê a inauguração de diversas operações ainda neste ano. As aberturas consolidam o mix de lojas do empreendimento. O shopping já conta com uma de suas lojas âncora, o Supermercado Zaffari, além da Panvel, da Vivo, da OMO Lavanderia, da Livraria Santos, da Manôa, da Alecrim Presentes, da Belshop, da Grand Crepe e da Chef da Empada. Ao longo do segundo semestre, o shopping receberá em seu mix a Óticas Carol, O Boticário, a B&B Games, a CVC, a Casa das Chaves, a Top In House Móveis e Decorações, a My Phonne e a Espaçolaser. Dentre as novidades gastronômicas, o empreendimento trará unidades da Bella Gula; da Pastelaria dos Brothers e da Doce Docê.

Todos contra o câncer

https://plataforma.tjcc.com.br/lobby-8 O 8º Congresso TJCC, apresenta, nesta sexta-feira, o painel "Sistemas de Saúde mais sustentáveis, resilientes e personalizados", coordenado pela mastologista Maira Caleffi, líder do comitê executivo do City Cancer Challenge Foundation (C/Can) Porto Alegre. Especialistas falam de experiências e trabalhos focados em melhores resultados, a partir de tratamentos personalizados. Transmissão:

Neugebauer 130 anos

A Neugebauer comemorou neste mês 130 anos. Fundada pelos irmãos Franz e Max Neugebauer em Porto Alegre em 1891, inaugurou em 2013 uma nova fábrica, desta vez no interior do RS, em Arroio do Meio, então já sob o comando do grupo Vonpar, onde unificou em uma mesma planta a produção de chocolates, candies e doce de leite.

Futuro do seu negócio

Quais as oportunidades reservadas para o futuro do seu negócio? Este é o desafio que a Chiela Estratégia propõe responder na 11ª e última edição do ano do workshop "Planejamento em um dia", que acontece dia 30 de setembro, na Casa Conecta, em Porto Alegre. Mais de 150 empreendedores gaúchos já passaram pelas turmas em 2021.

Sindicato do vestuário 80 anos

No ano de retomada do vestuário gaúcho, um dos mais atingidos pela pandemia, seu sindicato (Sivergs) comemora 80 anos, reunindo 2.500 indústrias de todos os portes, que empregam 40 mil pessoas direta e indiretamente, o segundo em número no RS, informa o presidente Sílvio Colombo. Apesar da crise e em plena pandemia, o setor exportou em 2020 no valor de US$ 44,7 milhões. Para celebrar a data, o Sivergs lançou um selo comemorativo.

Dez anos da Critério

Ao completar uma década no mercado da comunicação, a Critério Resultado em Opinião Pública revisitou o propósito, as crenças e os conceitos que fizeram a empresa crescer. Nesta quinta-feira, os sócios Cleber Benvegnú, Soraia Hanna, Rafael Codonho e Tomás Adam, ao lado de todo o time da Critério lançaram o minidocumentário Essência, relembrando a trajetória da empresa.