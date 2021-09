Em alta no mundo, as misturas asfálticas mornas estão sendo usadas em Porto Alegre desde julho deste ano. É a primeira capital brasileira a investir na tecnologia, utilizada há mais de 15 anos em países como EUA, Inglaterra, Itália, França e Alemanha. O produto é o aditivo para misturas mornas Evotherm, fabricado pela Ingevity, com sede em Charleston, na Carolina do Sul. As misturas a quente conhecidas como CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) trabalham com temperaturas acima dos 165°C. Uma redução de 40°C na produção aumenta a durabilidade em 20% e reduz em 35% o consumo de combustível, deixando de emitir ao menos 15% de CO2. A solução ainda reduz em até 85% a emissão de poluentes nocivos (VOCs) ao meio-ambiente e trabalhadores.

Valorização da vida

A rede Mais Top Estética está doando neste mês parte da renda obtida com a venda de de chás e encapsulados ao Centro de Valorização da Vida (CVV), que oferece apoio voluntário e gratuito à prevenção do suicídio. A ação está alinhada ao Setembro Amarelo e conta com as influenciadoras digitais, Renata Scarpa e Drika Marinho na divulgação.

Blue Tree 20 anos

0 Blue Tree Towers Millenium Porto Alegre completa 20 anos nesta quinta e, em sua comemoração, como também do encerramento da Semana Farroupilha, realiza um happy hour especial. A unidade ampliou a área do restaurante Guapo Gastronomia com charmoso deck que acomoda mais 42 lugares em ambiente coberto.

Miolo no Natal Luz

O Miolo Cuvée tem sido o espumante oficial do Natal Luz há 15 anos. Neste Natal 2021, que promete ser o melhor de todos os tempos, com um 'gostinho' especial de retomada, a marca aposta em novas estratégias sem deixar a tradição de lado. Para tornar o brinde ainda mais especial, cada garrafa traz o selo da Denominação de Origem Vale dos Vinhedos (DOVV).

Criança Mais Feliz

O Instituto Criança Mais Feliz RS fará um grande evento em alguns pontos de Porto Alegre nos dias 9 e 10 de outubro. É para arrecadar no mínimo 6 toneladas de alimentos a serem destinados a 10 comunidades da Capital.

Cyrela e Porsche Consulting

Os primeiros empreendimentos imobiliários gaúchos em parceria com a Porsche Consulting, o Tree Haus e o Garden Haus da Cyrela chamam atenção pela infraestrutura de clube oferecida. Cada uma das duas torres terá três piscinas, salão de festas, fitness, quadras de tênis, dentre outros serviços, à disposição dos moradores. Os prédios ficam entre o shopping Iguatemi e o Parque Germânia, no bairro Jardim Europa, um dos que mais cresceram em Porto Alegre nos últimos anos.