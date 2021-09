A Porsche em imóveis

A Suder é a imobiliária multimarcas parceira oficial no plantão de vendas do empreendimento que a Cyrela Goldsztein irá construir no Jardim Europa, em Porto Alegre. O projeto é desenvolvido em parceria com a Porsche Consulting, escritório de consultoria da montadora alemã que aplica soluções da indústria automobilística em diferentes segmentos de negócios. A imobiliária irá oferecer um estudo da região onde serão erguidos dois condomínios independentes de 128 apartamentos no total, com salões de festas, piscinas ao ar livre, piscina coberta e aquecida, e quadras de beach tennis e tênis em saibro. As vendas iniciam no dia 28 deste mês, mas a imobiliária já trabalha em atendimento prévio com condições especiais para a compra das unidades.

Mudanças em empresas

A Amcham Porto Alegre promove amanhã, das 11h às 12h, via online, um webinar jurídico. Será sobre as mudanças que as empresas tiveram que fazer, como gestão de terceiros, treinamentos, mistura no ambiente de trabalho e a inovação nos canais de denúncia e LGPD.

Expansão do escritório

Com um crescimento acumulado nos últimos 12 meses de 35% no faturamento anual sobre igual período de 2019, a Franchi & Galvani - Advocacia Empresarial, de Porto Alegre, expande suas operações para Santa Catarina, Paraná e São Paulo. E concretiza novas parcerias de negócios internacionais, desta vez no Panamá. O escritório tem projeção de crescer mais 15% até o final de 2021.

O plantio de 82 árvores

A Viação Ouro e Prata do RS completa 82 anos este mês e, em comemoração, promove o plantio de 82 mudas de árvores nativas, hoje, 21 de setembro, Dia da Árvore. O número representa o tempo de vida da empresa e marca o início de um plantio que pretende chegar ao número de passagens vendidas na mesma data no site da empresa.

Mercado de luxo em alta

Na contramão da crise, o mercado de luxo segue em alta. O espaço do Studio 315 de Porto Alegre na Mostra Elite Design aposta em peças exclusivas e diferenciadas. É o caso de uma cadeira de quase R$ 100 mil feita para a Louis Vuitton.

A reabilitação Pós-Covid-19

O Ambulatório de Reabilitação Pós-Covid da Unisinos, que funciona no campus São Leopoldo, tem vagas disponíveis para atender pacientes recuperados de Covid-19. Os atendimentos são gratuitos e voltados para pessoas ainda com sintomas como fadiga, falta de ar, dor no peito e fraqueza muscular. O serviço é ofertado por estudantes do curso de Fisioterapia com a supervisão de professores da área. É necessário agendar uma consulta de avaliação pelo WhatsApp (51) 3591-1265.