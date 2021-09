Vinhos de 53 vinícolas

Depois de um grupo de 13 enólogos da Associação Brasileira de Enologia (ABE) terem percorrido a Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, para coletar as 411 amostras inscritas por 53 vinícolas na Avaliação Nacional de vinhos da safra 2021, chegou a hora da análise sensorial, de 14 a 17 deste mês, no Centro Empresarial de Bento Gonçalves. A degustação de seleção será feita por 72 enólogos convocados pela entidade. O resultado será apresentado ao vivo pelo canal da ABE no Youtube no dia 6 de novembro quando da realização da Avaliação, que repetirá a de 2020, a primeira no modo virtual com o kit das 16 garrafas de 187 ml enviado aos inscritos. A abertura das inscrições e compra do kit serão dia 28 deste mês.

Anjos Colchões & Sofás

Na contramão da crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19, os jovens empreendedores Arison Paulo Antunes e Willian Moraes Varzin inauguram, em menos de um ano, a segunda unidade da franquia Anjos Colchões & Sofás, desta vez em Passo Fundo (RS) e já pensam numa terceira loja. A primeira foi aberta em fevereiro de 2021 em Joaçaba (SC).

Boas vendas da Lebes

Lojas Lebes está satisfeita com o inverno rigoroso que chegou na hora certa este ano. A venda de produtos tradicionais da época, como casacos, botas e cobertores, superou todas as expectativas, segundo o presidente Otelmo Drebes. A seção cama, mesa e banho cresceu 40% sobre 2019. E, além do melhor Dia das Mães da sua história, a Lebes projeta aumentar as vendas da Black Friday e do Natal em 15% sobre igual período de antes da pandemia.

Venda de empresa do RS

O Grupo KMM, do Paraná, que oferece soluções voltadas para o setor logístico, acaba de comprar a empresa de tecnologia em gestão empresarial Otimizy Sistemas de Garibaldi. Com o que aumentou em mais de 50% sua carteira de clientes e a capilaridade de produtos e serviços oferecidos.

A governança familiar

Promovida pelo Comitê de Sucessores da Câmara Brasil-Alemanha do RS acontece nesta terça (14) das 17h às 19h pelo YouTube a 6ª edição do simpósio de governança familiar. É para debater a necessidade de estruturar os processos de gestão das famílias investidoras, para manter separada a administração de ambos de modo impermeável.

Receitas na Semana Farroupilha

Fritz & Frida de Ivoti (RS) participa até 20 de setembro, em parceria com o El Topador, de uma sequência de 7 lives que celebram a Semana Farroupilha. El Topador é um projeto que busca proporcionar experiências da tradição gauchesca. Entre os conteúdos das lives, serão preparadas receitas tradicionais e outras inusitadas com produtos Fritz & Frida. No período de 14 a 19 as lives começam às 20h e, no dia 20, a partir das 12h sempre pelo canal do YouTube do El Topador.