Foi dada a largada para um dos empreendimentos de alto padrão mais esperados do ano no mercado imobiliário da capital gaúcha, apelidado de "Quadra G". Localizado no Jardim Europa, vizinho ao Iguatemi, o projeto da Cyrela foi anunciado oficialmente em evento realizado na semana passada. A Colnaghi Imóveis estima comercializar mais de R$ 20,5 milhões só no primeiro mês de vendas. "Um lançamento de alto padrão, com esse porte, não acontece no Jardim Europa há quase 10 anos. Por ser um bairro planejado e em uma região repleta de facilidades, como shoppings, restaurantes, supermercados, parque e boas escolas, muitos compradores miram o local", destaca o diretor-fundador da imobiliária, Paulo Colnaghi.

Programa Centelha

O lançamento da 2ª edição do Programa Centelha RS, da Fapergs, acontece nesta segunda-feira às 16h. A iniciativa, que conta com apoio do Sebrae RS, vai selecionar mil startups para estimular o empreendedorismo gaúcho. O evento on-line será transmitido no Facebook e no YouTube da entidade.

Pequenos negócios

O Sebrae RS e a Braskem firmaram parceria inédita para apoiar 60 pequenos negócios de Nova Santa Rita, Triunfo e Montenegro, diretamente impactados pela crise. Micro, pequenas empresas e MEIs receberão consultorias gratuitas sobre práticas de gestão em planejamento, finanças, pessoas, marketing e vendas. As inscrições serão abertas a partir de 14 de setembro.

O presunto cozido

A Seara ultrapassou a Sadia na liderança do presunto cozido mais vendido do Brasil. Segundo pesquisa da Nielsen, a marca da JBS conquistou 24,4% de share de mercado contra 22,8% da marca da BRF, que por muito tempo se manteve como líder do segmento.

O litrinho e litrão

A Ambev volta a incentivar o consumo das garrafas retornáveis da Polar. Feita pela agência gaúcha W3haus, do Grupo Stefanini, a ação tem peças para TV, digital e rádio. Com o mote "Você só paga a ceva e segura os pila", a campanha trouxe de novo para os filmes a dupla que marcou a história publicitária da Polar. Agora, Diego Medina e Ricardo Kudla têm ao lado as gurias Dani Reis e Gisela Sparremberger.

Água mineral encanada

Uma alternativa que começa a ser utilizada na construção civil para diminuir a multiplicação de embalagens PET e seu impacto ambiental no consumo de água mineral é a substituição da água envasada pelo serviço encanado a condomínios, com medição individualizada. A água é levada através de caminhões diretamente da fonte aos reservatórios. Aliás, já existe projetado um serviço semelhante no empreendimento de alto padrão Seventy Upper Mansion de Curitiba, localizado no bairro Ecoville, a ser entregue em dezembro de 2022.