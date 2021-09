Um auxílio educativo

A Prefeitura de Canoas (RS) está realizando uma segunda etapa do programa Auxílio Emergencial. Serão 5 mil vagas para pessoas com renda per capita máxima de até meio salário mínimo. As inscrições iniciaram no dia 1 de setembro e o benefício de R$ 200,00 e R$ 96,00 no cartão TEU será mantido. O detalhe diferente e educativo é que os contemplados deverão realizar quatro horas mensais de serviços à comunidade e oito horas de cursos profissionalizantes. O projeto tem como objetivo salvar vidas, segundo o secretário da Governança e Enfrentamento à Pandemia, Felipe Martini: "A ideia do programa consiste em auxiliar a população de baixa renda a colocar o pão na mesa da sua família".

Rótulos europeus

O 1º mês da campanha "Vinho Para Todos", que comemora os 25 anos da Importadora Vinhos do Mundo, encerrou com saldo positivo: a expressiva expansão de 61% nas vendas. O destaque foi o grande aumento da procura por vinhos europeus, que dobraram sua participação no total de 80.343 garrafas vendidas em julho, 30.524 a mais que em igual período de 2020.

Sob nova bandeira

A reformadora Recapagem de Pneus Santa Helena, de Sete Lagoas (MG), associou-se à gaúcha Vipal Borrachas, líder na América Latina em produtos para reforma de pneus. Ela entrou para a Vipal Rede Autorizada, formada por 300 reformadores na América Latina, sendo 200 no Brasil, após 30 anos sob o guarda-chuva de outra marca. Além disso, também firmou parceria com a Recanorte Recapagem de Pneus, sediada no Pará, reformadora Vipal há 12 anos.

Os olivicultores

Um setor relativamente novo na Expointer é dos olivicultores, através de sua entidade, o Ibraliva, que reúne mais de 100 associados e festejam a safra histórica deste ano, com a produção recorde de 202 mil litros de azeite. O RS é o maior produtor do Brasil, com os olivais concentrados na Metade Sul, seguido por Minas Gerais.

Futuro da reciclagem

A diretora de Economia Circular da Braskem na América do Sul, Fabiana Quiroga, participa nesta quinta-feira (9) da palestra "O futuro da reciclagem", durante a Virada Sustentável. Ela leva para discussão a importância do plástico pós-consumo e das tecnologias e soluções de reciclagem mecânica e avançada.

Santo de casa faz milagres

A escolha do aeromóvel para fazer a ligação entre os terminais do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, o maior da América Latina, e a linha de trens da CPTM, é finalmente o reconhecimento nacional da tecnologia gaúcha, após anos de seu lançamento. É o segundo aeroporto brasileiro, após o Salgado Filho, com este tipo de transporte 100% automático, desmentindo a máxima de que "santo de casa não faz milagres".