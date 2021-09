Reforma tributária fatiada

A proposta da Reforma Tributária do governo, fatiada, não atende à necessidade do País de contar com uma política fiscal que promova o crescimento sustentável da economia, segundo o vice-presidente da Abimaq-RS, Hernane Cauduro, lamentando o fato de o governo não ter levado a cabo uma reforma profunda do atual modelo. Seu principal defeito é o cipoal burocrático que sufoca as empresas, além de elevar o custo do investimento ao propor a mudança do IR. A complexa legislação traz insegurança jurídica e elevado custo com a manutenção de uma pesada estrutura para cuidar da área nas empresas. A inércia de uma reforma efetiva mostra a falta de um projeto de país e não de governos.

As novidades da RAR

Já reconhecida por oferecer um variado portfólio de cárneos e prosciuttos, com a linha de importados, a RAR amplia sua linha de charcutaria, apresentando três novos produtos: o salame espanhol, a copa espanhola e o salame tipo hamburguês, todos com denominação de origem e disponíveis nos empórios Spaccio RAR e nas redes varejistas.

A corrida do diabetes

A 22ª Corrida para Vencer o Diabetes acontece virtualmente até 12 deste mês. A campanha da primeira edição virtual, criada pela SPR, tem o conceito "Um mundo de desafios pela frente". O objetivo é arrecadar recursos para os programas do Instituto da Criança com Diabetes via venda de camisetas alusivas ao tema Gre-Nal.

Eventos de inovação

O Sebrae RS promove, nos dias 10 e 11 deste mês, a segunda edição do Insight Sul para conectar as melhores práticas inovadoras e exemplos de sucesso aplicados por micro e pequenas empresas gaúchas. É em formato híbrido, mesclando encontros presenciais em Pelotas, Rio Grande e Lajeado, e a possibilidade de imersão on-line via passaporte digital a interessados de todo Estado.

Rede Remax Gravataí

Gravataí recebe nesta sexta a 3ª unidade da RE/MAX e passa a ser a maior imobiliária da cidade com 65 agentes associados. Esta expansão reflete o avanço no RS, onde a rede já possui 500 agentes. A projeção é encerrar o ano com VGV de R$ 800 milhões no RS.

Cinema e a saúde mental

A Caps Infância e Adolescência de Ijuí acaba de lançar o Cine Capsi, projeto de cinema itinerante dedicado à promoção e prevenção da saúde mental para crianças e adolescentes. Ele tem o apoio do Instituto Unicred RS e Unicred Horizontes e promoção do Hospital Bom Pastor e Secretaria Municipal de Saúde de Ijuí. O cinema é levado às comunidades a partir de uma Kombi de cor laranja equipada com toda a tecnologia e comodidade.