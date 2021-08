Coluna de Affonso Ritter 

Novo hospital no Litoral

O Bairro Planejado Santorini, vai receber ainda este ano a operação do Hospital e Centro Clinico Litoral Norte. As obras começaram em 2018 e devem acabar em outubro deste ano. Localizado em Xangri-Lá, ele vai ampliar as atividades oferecidas aos moradores do bairro e consolidar a conexão do planejado com a cidade. Baseado no placemaking, conceito mundial de arquitetura, o planejado foi pensado para a criação de lugares que, para além do material, envolvem aspectos como sociabilidade, conexões e conforto a fim de criar vínculos entre pessoas. No bairro está sendo construído ainda o Thera Santorini, condomínio vertical com estilo de resort idealizado pela DeMello Incorporações e ECL Participações e Incorporações.

Gestão de redes sociais

A demanda do mercado de marketing expandiu a procura por especialistas nas áreas de gestão de redes sociais e, para atender esta carência na mão de obra, a Estácio-RS lançou os cursos de Gestão de Mídias Digitais e Gestão de Mídias Sociais. O vestibular para ingressar em ambos os cursos está aberto e para se inscrever basta acessar o site estacio.br.

Transição energética

O LIDE - Grupo de Líderes Empresariais promove na manhã desta terça-feira (31) a 9ª edição do Fórum LIDE de Energia, que debate a transição energética no Brasil e no Mundo. É no formato on-line, a partir das 8h 30m.

Mais imóveis de luxo

A One Imóveis de Luxo cresceu mais de 140% em vendas no primeiro semestre de 2021 sobre igual período de 2020. E o ticket dos imóveis vendidos subiu para R$ 2,1 milhões. Sua área de lançamentos imobiliários projeta apresentar mais de R$ 1.5 bilhão nos próximos 12 meses, a maior parte em Porto Alegre, e investimento superior a R$ 2 milhões na área digital.

Um novo Laje de Pedra

Um dos sócios da LDP Canela SA, que comprou o Laje de Pedra em parceria com a Kempinski Hotels é o gaúcho nascido em Vacaria, José Paim. Ele começou a entrevista nesta sexta feira dizendo que o hotel faz parte da sua história e contou que tem até uma tia morando na cidade. O novo Laje de Pedra onde os novos proprietários vão investir R$ 540 milhões será totalmente remodelado e por isso sua reinauguração está prevista só para 2024. Os detalhes da entrevista estão na página 11 do JC.

Confinamento e riscos de miopia

O confinamento exigido pela pandemia do coronavírus preocupa os oftalmologistas, sobretudo em relação às crianças, já que a visão foi um dos órgãos mais demandados devido ao ensino remoto e diversões on-line. Segundo o oftalmologista e professor da Ulbra, Cesar Silveira, quanto mais tempo em frente a um objeto próximo, maiores as chances de desenvolver ou agravar a miopia precocemente, elevando o risco de doenças mais sérias no futuro, como o glaucoma.