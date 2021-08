O parcelamento de contas

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Uma startup gaúcha promove o pagamento parcelado de contas através do cartão de crédito. Criada em Santo Antônio da Patrulha, a Simpay cobra juros a partir de 2,99% ao mês e sem burocracia. Podem ser parceladas contas de IPVA, multas, licenciamento, além de dívidas de consumo como água, luz, internet, telefone, aluguel, condomínio, entre outros boletos. "Buscamos oferecer um fôlego financeiro em meio à pandemia de Covid-19, colaborando com o desendividamento", destaca o diretor Maurílio Oliveira. Além da disponibilidade de realizar as transações via site, a Simpay possui 35 pontos credenciados, distribuídos por 18 municípios gaúchos. Desde que surgiu, em agosto de 2020, mais de 40 mil pessoas já usaram seus serviços.

Precificação de produto

A 4blue, empresa de consultoria financeira fará um workshop on-line e gratuito sobre precificação, de 24 a 26 deste mês. Não saber cobrar o preço certo é um dos maiores fatores de falência da pequena empresa, segundo o sócio-fundador, Renan Kaminski. Se cobrar demais pode perder o cliente e se cobrar de menos ganha o cliente mas perde dinheiro e o negócio.

Abandono de carrinho

Quem nunca desistiu de uma compra momentos antes de fechar um negócio? No mundo on-line, é mais comum do que se imagina. A taxa média de abandono de carrinho de compra no Brasil é de 61%, segundo a consultoria de e-commerce Enext. Em 2020, chegou a 71%. Problemas técnicos acabam "espantando" potencial venda. É bom estar atento.

Captação Tecnosenior

A gaúcha Tecnosenior está no mercado captando até R$ 3 milhões capital venture para investir em expansão. Assessorados pela Girardi Brasil, conta com mais de mil clientes no país e exterior. A empresa permite que o usuário acione a central 24h através de um botão de emergência em um pingente que agiliza o socorro e comunica pessoas previamente cadastradas.

Gifts cards do Outback

Outback Steakhouse do Praia de Belas Shopping apoia a Casa de Apoio Madre Ana, da Santa Casa de Porto Alegre, com a doação de R$ 20 mil em gift cards de R$ 100 cada para a instituição, que poderá comercializá-los para arrecadar fundos para seus projetos. E os compradores poderão usá-los no restaurante.

Novas lojas Jorge Bischoff

A rede Jorge Bischoff acaba de abrir em um mesmo dia três novas franquias exclusivas da grife de sapatos e bolsas em Curitiba/PR (Shopping Mueller), Governador Valadares/MG (GV Shopping) e São Paulo/SP (Shopping Eldorado). Agora, são 86 unidades em todo o Brasil e o crescimento está acelerando.