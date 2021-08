Crédito para shoppings

A Airaz, administradora dos shoppings e galerias comerciais do Grupo Zaffari, está ampliando a parceria com o Banrisul, através da qual seus lojistas poderão acessar linhas de crédito do banco com garantias simplificadas e combinações de prazo e carência. Na primeira rodada da parceria, eles contrataram mais de R$ 12,5 milhões em linhas de crédito do Banrisul, liberadas por programas como o Pronampe, PEAC e operações para clientes corporativos. Com a ampliação da parceria, os lojistas têm uma série de benefícios, como um canal exclusivo para atendimento; crédito com múltiplas combinações de prazo, carência e garantias; certificado digital gratuito, e isenção de seis meses no pacote de serviços da conta corrente para os novos.

Espumante com gelo

O rosé é o mais versátil dos vinhos, e por isso tem ganhado a preferência do público. Sua chegada à linha mais descolada de espumantes da Cooperativa Vinícola Garibaldi era, portanto, questão de tempo. Agora, a família de produtos ICE, que devem ser consumidos "on the rocks", ganha ampliação e passa a oferecer ao consumidor três variedades - além da novidade, as versões Prosecco e Zero.

Crescimento da Gaiga

A Gaiga Advocacia começou o segundo semestre contratando 18 profissionais e vai dobrar de tamanho para atender aos clientes - alguns novos e de peso como Ortobom, Dalia Alimentos e Água Versant. Segundo o diretor Francisco Gaiga Filho, a meta deve ser superada em 15% até o fim de 2021.

A retomada da Soprano

A Soprano de Farroupilha cresceu 13% no primeiro semestre de 2021 sobre igual período de 2019, em sintonia com os sinais da retomada na economia, segundo o diretor Valter Sonda. No primeiro semestre de 2020, seu faturamento caiu 15%, impacto amortecido no decorrer do ano. Consequência já do bom momento, a empresa abriu novos postos de trabalho.

Renda para estudantes

Unicred Porto Alegre lançou nesta quarta (11) o Renda Uni, um crédito especial para estudantes de Medicina, que garante renda mensal fixa, disponível para contratação, a partir do 7º semestre, em internato hospitalar, por 12, 24 ou 36 meses. A partir da assinatura do contrato, eles terão 6 meses para começar a pagar.

Aumento de gastos com alimentação

Pesquisa da Ticket revelou que 89% dos trabalhadores da região Sul sentiram aumento dos gastos mensais com a alimentação, após um ano do início da pandemia de Covid-19. Para 34% deste total, o acréscimo foi superior a 50%; para 27% de 10 a 30%; para 16% de 30 a 50%; para 9% continua igual e para apenas 2% diminuiu.