Dia dos Namorados Bourbon

Amor Tá On no Bourbon é a campanha de Dia dos Namorados da rede Bourbon Shopping. Na promoção, a cada R$ 400,00 em compras realizadas nos shoppings, os clientes ganham um giro na roleta de namorados. O sorteio dos prêmios é feito através do aplicativo do Bourbon Shopping. Na dinâmica, serão distribuídos prêmios como smartphones, smartwatches e fones de ouvido sem fio. Já o Moinhos Shopping lança a campanha Moinhos Loving. Na promoção, a cada R$ 800,00 em compras, os clientes ganham um espumante Freixenet Doc Prosecco, além de concorrer a um final de semana em acomodações no Casulo do Parador, em Cambará do Sul, e a um passeio de balão sobre a região ao amanhecer. As campanhas seguem até o dia 15 deste mês. Participam também as compras na Vitrine Online.

Resort vertical Xangri-Lá

Após inovar com o inédito bairro planejado de Xangri-Lá, o Santorini, a DeMello Incorporações lança o primeiro condomínio vertical estilo resort da praia. O Thera Santorini fica no Km 27 da Estrada do Mar, com mais de 11 mil m² de área de preservação ambiental, ampla infraestrutura de lazer e estrutura de hotel de luxo. O VGV estimado é de R$ 45,5 milhões e as unidades partem de R$ R$ 340,9 mil.

Um novo projeto de loja

A calçadista Usaflex inaugura seu novo projeto arquitetônico, que considerou não só a experiência positiva do consumidor, mas a escolha de materiais que pudessem ser encontrados em todas as regiões, para evitar desperdício, reduzir custos com montagem e gerar sintonia com o projeto premium.

Árvores no Guaíba Park

Pensando na sustentabilidade ambiental e em homenagem ao Dia do Meio Ambiente, o Guaíba Park Bairro Planejado realizou a campanha "Guaíba muda o mundo" e distribuiu 3 mil mudas de árvores nativas em seu plantão de vendas. Foi para estimular a arborização para o Guaíba, um dos pilares do futuro bairro planejado, que ocupará uma área de 79,4 hectares e terá cinco praças verdes.

Melhor queijo parmesão brasileiro

A coluna Paladar, do jornal O Estado de São Paulo, realizou um teste às cegas com 10 das principais marcas de queijo parmesão consumidas no país e comprovou que o Gran Formaggio, da RAR, de Vacaria, é o melhor queijo parmesão produzido no Brasil. Entre os quesitos ressaltados pelos jurados estão o tempo de maturação de 12 meses, a textura e a complexidade de sabores em boca, "do frutado e cítrico", a baixa acidez e o leve dulçor. O júri contou com especialistas renomados como o chef romano Marco Renzetti e a chef italiana Nadia Pizzo, entre outros. A avaliação levou em conta o tempo de maturação, sabor e textura. A RAR foi a primeira empresa a produzir o queijo tipo Grana fora da Itália e o Gran Formaggio tem uma linha já reconhecida no país, ofertando desde forma inteira, frações, lascas e ralado.