Venda de vinhos sobe 34%

A comercialização de vinhos finos e espumantes brasileiros segue em crescimento. Nos quatro primeiros meses de 2021, as vinícolas brindaram a venda de 9,5 milhões de litros, um aumento de 34% sobre igual período de 2020 que alcançou 7,1 milhões de litros. A melhor performance é dos espumantes moscatéis com incremento de 37,76%, seguido pelos vinhos finos com 34,35% e espumantes brut com 30,87%, segundo a Uvibra com base no Cadastro Vinícola do governo gaúcho. Na avaliação do presidente Deunir Argenta, a retração desenhada em janeiro e fevereiro deu espaço para a aceleração das vendas nos dois meses seguintes, que deverá continuar. Já o suco de uva amarga queda de 15,68%, recuando para 48,7 milhões de litros. Mas, se comparado com igual período de 2017, registrou crescimento de 29,92%.

Exportações em alta

O cenário das exportações é favorável a vinhos finos e suco de uva. Nos quatro meses, 1,9 milhão de litros de vinhos finos brasileiros saíram do país, 169,23% a mais que em igual período de 2020. Já o suco de uva, com exportação de 879 mil litros, registrou aumento de 239,16%, mas longe do desempenho de 2019 quando foi de 1,02 milhões de litros.

Dois novos e-books

O Gramado Canela Convention & Visitors Bureau Região das Hortênsias acaba de produzir dois novos e-books, um voltado aos organizadores de Eventos Esportivos e outro para Viagens de Incentivo. Os conteúdos foram elaborados para a captação de eventos profissionais e trazem informações e orientações completas sobre hotéis, pousadas, passeios, atrações e atividades de Gramado e Canela para grupos empresariais ou de promotores de atrações esportivas.

Resíduos em lixões

Aproximadamente 50% das cidades brasileiras despejam resíduos em lixões, ou seja, em depósitos irregulares. Mais de 17 milhões de brasileiros não têm coleta de lixo nas residências e apenas 4% dos resíduos são reciclados. Estes dados, de 2020, integram parte do Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU). Desde 2010, com a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi determinado que os lixões teriam que ser encerrados até 2 de agosto de 2014, o que não foi cumprido até a data estipulada.

Marca para doações

A DOA - Desperte o Amor, marca de roupas, acessórios e presentes que converte todas as vendas em doações para projetos sociais, montou sua loja virtual na plataforma Unbox para escalar o negócio de impacto social. Com o e-commerce integrado às redes sociais, a empresa de Brasília chega a alcançar faturamentos mensais de R$ 15 mil, sempre acompanhados de ações para financiar projetos em diversas frentes, como combate à fome, incentivo à educação e luta contra o câncer de mama.

Entre os Top 50 hospitais veterinários

O maior grupo hospitalar veterinário gaúcho, o Pet Support - com unidades em Porto Alegre, Novo Hamburgo e Xangri-Lá - está entre os Top 50 hospitais veterinários do Brasil, escolhido pela Revista Medicina Veterinária em Foco. Apenas dois hospitais veterinários do Rio Grande do Sul entraram na lista que seleciona os melhores do país. O CEO do Grupo, Ruben Lundgren Cavalcanti, afirma que o propósito do Pet Support é cuidar das famílias e oferecer os recursos necessários para os pets. Em abril, foi inaugurado o Onco Support da Capital, unidade especializada no atendimento de animais com doenças oncológicas. O espaço conta com atendimento 24h e equipamentos de alta tecnologia.