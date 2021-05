Sócios em usinas solares

A startup gaúcha Edsun, de investimentos em energias renováveis, está abrindo espaço para novos investidores que queiram se tornar sócios de usinas de energia solar. Basta se cadastrar em www.edsun.com.br. Criada para maximizar e ampliar o acesso à energia solar, a Edsun substitui a dependência de uma matriz poluente por uma limpa e descentralizada, mantendo uma plataforma que liga diretamente os recursos de pequenos e médios investidores às instalações fotovoltaicas. A Edsun busca condomínios para instalar suas usinas solares. Os condomínios não precisam desembolsar nada. Os investidores da startup compram os equipamentos e se rentabilizam por meio do aluguel das estruturas de energia limpa.

Tramontina 110 anos

Nascida em pequena ferraria de Carlos Barbosa (RS) em 1911, a Tramontina festeja neste mês 110 anos oferecendo ao Brasil e a mais de 120 países um mix de 18 mil itens entre utensílios e equipamentos para cozinha, móveis, ferramentas e materiais elétricos. Tudo isso produzido em 10 fábricas no país, preservando o compromisso com a qualidade, respeito à natureza e à responsabilidade social.

Banca adota praça

A Banca 43 Bela Vista adotou, para marcar seus dois anos no bairro, em parceria com a Biofresh, linha de rações super premium da Hercosul, a Praça Gustavo Langsch - mais conhecida como Praça Pôr do Sol. As marcas se uniram para financiar a manutenção e conservação do espaço público de lazer, aderindo ao projeto "Adote uma Praça", da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Consumo de cigarros

Os reflexos da pandemia da Covid-19 na saúde mental trazem desdobramentos importantes que vêm sendo apontados em diversos estudos no país e no mundo. Uma pesquisa recente divulgada pela Fiocruz revela que 34% dos fumantes brasileiros aumentaram a quantidade de cigarros consumidos neste período.

Em contagem regressiva para o apagão

O Brasil está em contagem regressiva para um apagão, alerta o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Adílson de Oliveira, especialista em energia. Com os reservatórios de água do país com volume bem abaixo do desejado após o período de chuvas, que terminou em abril, o engenheiro químico acredita que a crise será inevitável em outubro ou novembro se o governo federal não tomar medidas drásticas e eficazes agora. "Daqui a cinco ou seis meses, não teremos capacidade para abastecer o mercado. Só não estamos em racionamento agora por causa da pandemia de coronavírus, que deu uma estagnada na economia", avalia. Os reservatórios das hidrelétricas que integram o subsistema Sudeste/Centro-Oeste, responsáveis por 70% da geração de energia do país, estão com o nível de água em 33%. O próprio ONS previu que, até o final de maio, eles deveriam estar em 39% para minimizar os riscos.