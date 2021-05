Primeiro energético orgânico

Muito antes de gigantes do segmento de bebidas energéticas, como Coca-Cola e Red Bull, pensarem em produtos para atender à crescente demanda por produtos orgânicos, a brasileira Organique ganha espaço nas prateleiras dos mercados com o Organique Energy. Durante a pandemia, com o crescimento da procura por produtos saudáveis e das vendas por e-commerce, a marca gaúcha de Porto Alegre teve essa visibilidade ampliada. Desde janeiro deste ano, já foram mais de 350 mil latas vendidas, inclusive, para os exigentes consumidores da Dinamarca e Escandinávia. Em 2020, a marca bateu 1,5 milhão de unidades e fora do Brasil. Aqui no pais, o consumo aumentou em 44,5% sobre o ano anterior.

Defesa da infância

Criado em 2010 pelo Grupo Marista, o Centro Marista de Defesa da Infância (CMDI) promove iniciativas de proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Destaque para a campanha "Defenda-se", que, por meio de vídeos educativos com linguagem acessível e amigável, debate o tema da violência contra crianças e adolescentes. E neste ano lançou a versão gratuita de um jogo interativo.

Negócios atraentes

O empresário gaúcho Gabriel Xavier, pioneiro no Brasil ao fundar, em 2011, o Mobo, aplicativo de cupons de descontos em restaurantes, acaba de lançar a empresa Pitch Stop para tornar os negócios mais atraente a investidores, o que envolve uma apresentação direta e curta. Em alguns casos, também ajuda a desestimular negócios com baixo apelo de mercado. O valor para a criação do Pitch Deck é de R$ 8 mil.

No Praia de Belas

O Praia de Belas Shopping realiza mais uma edição do Quarta Shop&Music em formato híbrido. Nesta quarta-feira, ele terá como anfitriã a L'Occitane en Provence - marca francesa de cosméticos - de forma presencial e on-line. A promoção oferece kits exclusivos, compostos por três produtos da marca, com até 25% de descontos.

Palestra tributária

O Sindimetal de São Leopoldo promove às 10h 30m desta quinta (20) palestra, on-line gratuita, do advogado Marciano Buffon, da assessoria jurídica da entidade, destinada às empresas associadas e filiadas. Entre os assuntos, destaque para as repercussões da decisão do STF de excluir o ICMS na base de cálculo do PIS/Cofins.

A revisão do carro

A startup Premacar de Porto Alegre foi a vencedora do Desafio Sebrae Like a Boss, desenvolvido pelo Sebrae RS, para o Gramado Summit 2021. Trata-se de um serviço de revisão do veículo e suas principais necessidades de manutenção, como o desgaste das peças e todos os itens que precisam ser trocados ou simplesmente revisados. E tudo é feito através de aplicativo de celular, basta informar a placa e a quilometragem. A Premacar vai representar o RS na etapa nacional do evento.

Unidasul volta liderar atacado

A Unidasul é pelo terceiro ano consecutivo líder no Estado com faturamento de R$ 584 milhões e crescimento de 20,9% em 2020 sobre 2019, conforme levantamento do ranking Abad/Nielsen feito pela Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad). A empresa também integra na sexta posição a lista das Top 10 da Região Sul. De acordo com o diretor do atacado distribuidor da UnidaSul, Edson de Cesaro, é o reconhecimento do trabalho de toda a equipe envolvida. "Principalmente no último ano, no momento de crise e incertezas trazidas pela pandemia, tivemos o envolvimento e dedicação de todas as áreas: administrativo, logística e comercial", destaca. "Graças ao elo entre os setores, num ano repleto de restrições, conseguimos superar os desafios e alcançar um bom resultado", complementa.