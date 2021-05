Mudanças na mobilidade

A pandemia de Covid-19 continua refletindo e transformando os hábitos em vários setores da sociedade, entre eles o da mobilidade urbana. Segundo o estudo Mobility Futures 2021: 'The Next Normal', lançado pela Kantar agora em maio, o volume de viagens para trabalho, lazer ou ensino caiu 30% entre 2019 e 2020 em nível global. O transporte público foi a modalidade de maior impacto e que teve redução global de 5,6% em volume de viagens. A necessidade de trabalhar e, em alguns casos, estudar remotamente é a maior responsável pelas mudanças. Entre as 9.500 pessoas entrevistadas em 13 capitais em fevereiro deste ano, 65% trabalham home office e metade pretende continuar mesmo que possa voltar aos escritórios a curto e médio prazos.

O trabalho remoto

Em São Paulo, 69% têm a chance de trabalhar em casa, 3º maior número das capitais avaliadas, e 52% planejam continuar assim. Mumbai, na Índia, é a cidade com índice mais alto de profissionais trabalhando de casa (84%), seguida de Nova York (EUA) (70%). Nesses locais, 57% e 46% da população, planejam continuar neste regime. Pequim, Berlim e Munique têm o menor número de pessoas trabalhando em casa: 45%, 56% e 59%.

Máquinas nos EUA

A Vipal Máquinas conquista cada vez maior reconhecimento na América do Norte. A unidade da gaúcha Vipal Borrachas, responsável por desenvolver equipamentos para reforma de pneus, chegou aos EUA no segundo semestre de 2020, quando duas grandes reformadoras locais adquiriram maquinários do seu portfólio. Uma delas, a Pete's Road Service, acaba de repetir esse movimento ao adicionar uma segunda máquina da marca a suas instalações em Corona, na Califórnia.

Diretoria da Unicred

A Unicred Central RS tem nova Diretoria Executiva, a ser liderada por Emerson Irion de Oliveira diretor de Desenvolvimento e Negócios e Vitor Hruby diretor de Riscos e Supervisão. A organização da gestão sob Emerson inclui as áreas de Inteligência, Inovação, Gestão de Pessoas e Comunicação e Marketing; e com Vitor as áreas de Riscos, Compliance, Supervisão, Controladoria e às Secretarias de Governança e Executiva.

Receitas da marca Fritz & Frida

A marca Fritz e Frida, da Froehlich de Ivoti (RS), lança nesta quinta-feira o terceiro episódio da série de receitas em homenagem ainda ao Dia das Mães. Com o nome da Campanha "Bem-Estar em família" que busca valorizar os momentos simples compartilhados com os familiares da cozinha, duas mães cozinham com suas filhas nos vídeos. Este episódio, como os anteriores, lançados nos dias 6 e 13 deste mês, são mostrados no canal da marca no Youtube, e replicados nas redes sociais (Facebook, Instagram e Cookbook). As duplas são Thayane Ribeiro e a filha Laura e Juliana Medeiros e a filha Helena, fãs dos produtos Fritz & Frida e que se dispuseram a compartilhar receitas, especialidades e sucesso na família.