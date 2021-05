Fundacred para a medicina

Há mais de um ano em meio à pandemia, o sistema brasileiro de saúde enfrenta um dos maiores desafios de sua história com a superlotação dos hospitais. Além da falta de leitos, diversas instituições são impactadas pela falta de profissionais, revelando a necessidade de formar mais habilitados da linha de frente no combate à Covid-19. Com o objetivo de colaborar neste aumento do número de médicos atuando no Brasil, a Fundacred - fundação sem fins lucrativos com sede em Porto Alegre e atuação nacional - ampliou seu crédito educacional especial para a Medicina, o CredIESMed, para os cursos de preparação para o Revalida, prova que atesta em território nacional o diploma de médicos formados no exterior.

Robô alimentador

A Roboagro de Caxias do Sul (RS) amplia em 2021 seu leque de soluções a produtores e agroindústrias de suínos com o Roboagro Matrix, o robô alimentador de matrizes. A tecnologia, inédita no país, auxilia na redução de desperdícios e melhora a condição corporal das fêmeas com a entrega da ração na hora certa, e no peso ideal e reproduz música clássica, aumentando o bem-estar animal e o rendimento na produção.

A pizza solidária

A Pizza Hut lança nesta segunda uma ação social para arrecadar alimentos, e ajudar a quem precisa, chamada de "Pizza Solidária". A campanha, em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, incentiva a doação de 1 kg de alimento não-perecível em troca de 15% de desconto nos pedidos da pizza grande. As cinco unidades da pizzaria na Capital são pontos de coleta. A Prefeitura irá fazer a coleta das doações e repassar às famílias mais necessitadas.

Cenários otimistas

Seguindo uma tendência global, a indústria de Energia, Serviços de Utilidade Pública e Recursos Naturais (EUR) demonstra otimismo em relação a cenários e resultados para os próximos 12 meses, de acordo com dados da 24ª edição da Pesquisa Global com CEOs da PwC. Ainda, 37% dos CEOs do setor destacaram que terão maior foco na produtividade por meio da automação e da tecnologia.

Pagamento via cartão

Um estudo sobre os consumidores, que fazem compras pela internet nos últimos dois anos, feito pela Yapay - unidade de pagamento do grupo Locaweb -, observou que o cartão continua sendo a forma de pagamento mais usada sobre o boleto bancário, link de pagamento e pagamento recorrente, entre outros.

A aviação executiva

A crise ocasionada pela pandemia da Covid-19 impactou diversos setores da economia de forma negativa. Porém, o setor de aviação executiva foi atingido positivamente, ao contrário da aviação comercial. Destinos nacionais foram priorizados, já que as fronteiras internacionais estão fechadas e a privacidade nos voos de lazer e negócios são fatores que ocasionam esse crescimento, assim como os voos médicos e de carga.

Mobo lança Cupom Anjo

O aplicativo Mobo, que está há nove anos no mercado ofertando cupons de desconto em gastronomia, passou a disponibilizar um espaço para doação, chamado de Cupom Anjo, a partir deste sábado (15). No início, serão atendidas apenas entidades beneficentes de Porto Alegre e região, que podem ser conferidas no app. No mesmo formato do modelo de negócio do aplicativo, a nova funcionalidade permite que o usuário escolha cupons de R$ 15,00, R$ 30,00 ou R$ 50,00. O valor doado é 100% destinado à instituição, não havendo taxa cobrada pelo Mobo. Instituições interessadas em participar podem enviar e-mail para o endereço [email protected] A empresa contratou uma assistente social para auxiliar na nova atividade. O Mobo está presente em Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, Serra e Litoral do RS.