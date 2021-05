Apartamentos de luxo

Percebendo que uma série de mudanças no estilo de vida dos moradores vieram para ficar, a incorporadora Forma Inc acaba de lançar Duos, o mais novo empreendimento de alto padrão de Porto Alegre, localizado no bairro Três Figueiras. Serão 42 apartamentos dispostos em torre única, sendo 14 unidades duplex de três suítes, com living em pé direito duplo. O Duos traz, ainda, "Espaço Live", um estar íntimo ideal para o home office e chamadas de vídeo. Na área comum, piscinas climatizadas com aquecimento por energia solar. Os apartamentos custam a partir de R$ 2,3 milhões e o valor geral em vendas (VGV) estimado é de R$ 117 milhões.

A locação de veículos

Lançado no início de 2020, o serviço de locação de veículos da CAOA surgiu para oferecer soluções de mobilidade ao mercado brasileiro, seguindo uma tendência mundial. Anteriormente exclusivo só para grupos empresariais na terceirização de frotas, a partir de agora, a modalidade de carros por assinatura também está disponível para clientes pessoa física e chega a Porto Alegre, Canoas e Caxias do Sul (RS), com o CAOA Sempre e o CAOA Fleet.

Antiguidades online

O tradicional antiquário caxiense Art Rarus, que desde 2018 tem o nome da empresária Michele Censi à frente dos negócios, comemora os resultados expressivos alcançados com a criação de uma plataforma de vendas online. Atualmente, 70% da comercialização do acervo, que conta com mais de 1,5 mil itens, são realizados pelo e-commerce e a maior parte dos compradores são das regiões Sul, Sudeste e Nordeste.

A seleção de pessoas

A Planus Escolhas de Carreiras, que completa oito anos neste mês, registrou um aumento de 300% no setor de inteligência em seleção de pessoas durante a pandemia - no faturamento e estrutura. Segundo a CEO, Juliana Rondon, os clientes buscam terceirizar a área de expansão de equipes, mas não só de maneira operacional, e sim como uma evolução da seleção por competências com foco em carreira.

Cerveja comemorativa dos 50 anos

A construtora gaúcha Construarte, de Igrejinha, lançou uma cerveja exclusiva para comemorar seus 50 anos, celebrados neste mês de maio. A Coffee Weiss exclusiva foi desenvolvida pela cervejaria Stier, também de Igrejinha, e será um presente para colaboradores, parceiros e clientes. A bebida celebra o cinquentenário da construtora representando dois grandes ícones para a empresa: a influência germânica na cidade de Igrejinha, que realiza a segunda maior Oktoberfest do Sul do País, e o café, um aliado fundamental para o dia a dia, sinônimo de trabalho e brasilidade. A Construarte é a 30ª maior construtora do Brasil segundo ranking da INTEC divulgado em fevereiro.