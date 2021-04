Campanhas do Dia das Mães

A rede Bourbon Shopping e o Porto Alegre CenterLar lançam para este Dia das Mães a campanha Amor em Dobro, que entregará R$ 200 mil em vales-compra. Na promoção, a cada R$ 400,00 em compras nos shoppings, os clientes recebem um número da sorte. Serão distribuídos 20 cartões com o valor de R$ 5 mil cada, sendo que o vencedor poderá presentear outra pessoa de sua escolha com um cartão do mesmo valor. Já o Moinhos Shopping lança a campanha Estilo de Mãe. Na promoção, a cada R$ 800,00 em compras, os clientes ganham um pingente de pedra preciosa em formato de coração com um colar de chamois da marca H.Stern. As compras realizadas através da Vitrine Online Bourbon e Vitrine Moinhos Shopping também participam da promoção. O período das ações segue até 11 de maio.

Curso sobre vinho

A Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS) promove, de 20 de maio a 8 de julho, um curso on-line sobre "Negócios e Mercado do Vinho - O que você precisa saber para ter um negócio de sucesso". Além do seu quadro docente, ele terá palestrantes do Pão de Açúcar, Concha y Toro, Freixenet, Ideal Consulting BI, Wine Intelligence, Evino e UntDesign.

Andora Construções

Crescimento é a palavra que resume 2021 para a Andora Construções, que agora responde como Grupo Andora. A empresa gaúcha, responsável por diversas obras em andamento no RS, estreia setor voltado ao seu gerenciamento: a Andora Engenharia. Com o que o serviço pode ser direcionado tanto para o planejamento quanto para a execução de obras, conforme a necessidade do cliente.

Sociedade Libanesa

A Sociedade Libanesa de Porto Alegre está se reinventando com uma parceria entre o empresário Claudio Solano e o organizador de eventos Elvio Sobucki, que prometem trazer qualidade e requinte ao espaço. Pensando no potencial do clube, os sócios decidiram unir forças para criar a Olivah Gastronomia, com vistas a modernizar e aperfeiçoar a gastronomia dos eventos.

Mundial Foods planeja expansão

A Leve Sabor, marca de alimentos ultracongelados da Mundial Foods, de Caxias do Sul (RS), planeja ampliar sua presença na região sul do Brasil, com faturamento de R$ 25 milhões em 2021. Se for alcançado, o crescimento será de 15% em relação ao do ano passado e o objetivo para isso é atingir dois mil clientes ativos nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em 2022, a empresa pretende aumentar também a participação no Paraná, alcançando crescimento de 20%. A Mundial Foods realizou uma série de investimentos para esse projeto de expansão, ampliando sua estrutura e equipe. Na matriz da empresa foi instalada uma nova área de 12 mil m² com equipamentos para automatização das linhas de produção, e o quadro de colaboradores teve incremento de 80 para 100 pessoas.