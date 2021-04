Máquinas grátis da Vero

A Vero, rede de pagamentos do Banrisul, oferece equipamentos POS móveis adicionais com a isenção de mensalidade para auxiliar comerciantes que trabalham com delivery, ou que adotaram o serviço durante a pandemia do coronavírus. A medida, que está em vigor desde abril de 2020, foi prorrogada até o dia 30 de junho de 2021, e é válida tanto para estabelecimentos comerciais que já utilizam a maquininha, como para novos credenciados da Vero. Os clientes podem fazer a solicitação das máquinas móveis pelo chat e WhatsApp - disponíveis no site www.sejavero.com.br e no aplicativo Vero Banrisul - ou em uma agência do Banrisul.

Sobrevivência à crise

Mais de oito mil máquinas já foram entregues aos clientes nessa ação de POS delivery grátis, conforme o diretor comercial da Banrisul Cartões, Antônio Antunes. "Esse apoio é muito importante, pois muitos lojistas e donos de restaurantes estão conseguindo sobreviver à crise graças às entregas. Nossos clientes tiveram que se adaptar e nós estamos auxiliando nesse processo", salientou.

Podcast sobre a TI

A Netfive de Porto Alegre estreia nesta quinta-feira, às 19h, nas plataformas de Spotify e SoundCloud, nas redes sociais e canal do Youtube, o PodcastTI, uma série de programas sobre temas da tecnologia com práticas para ajudar as empresas a melhorar sua gestão de TI. O primeiro episódio é sobre Backup e a importância de um plano de resposta eficaz para possíveis incidentes.

Família Previdência

A Fundação Família Previdência retomou o atendimento presencial aos participantes na sede da entidade com a adoção de medidas de controle sanitário. Mas, para isso, é necessário agendamento prévio pelo site da FFP, app Meu Plano ou pelo tel. 0800 510 2596. O serviço está disponível às segundas e quintas-feiras, das 10h às 16h.

Agenda Fecomércio

Atenta aos projetos de lei em discussão na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional, a Fecomércio-RS lança em versão digital a Agenda Legislativa 2021, com 205 proposições sobre temas como gestão pública, relações de consumo, tributação, regras trabalhistas, direito empresarial e combate à informalidade. As avaliações incluem um resumo, histórico, impactos positivos e negativos das proposições e o posicionamento da entidade.

Vinícola de 90 anos

Como se fosse uma microssérie em nove episódios, a Cooperativa Vinícola Garibaldi mostra, em vídeos, a essência de sua história de 90 anos, celebrados em janeiro e comemorados ao longo de 2021. A websérie "A Vida em Harmonia", disponível no Youtube, traz depoimentos de associados, funcionários e diretores, costurados a declarações que narram o fazer técnico da vinícola, responsável por torná-la uma das mais premiadas do país.

Grupo Makena adota energia solar

O Grupo Makena, com sede no bairro Anchieta de Porto Alegre, finalizou recentemente a instalação do seu primeiro sistema de energia solar, composto por 140 painéis fotovoltaicos. Com projeto da Elysia, a empresa passa a produzir uma energia 100% limpa para atender a toda demanda de energia elétrica. E os técnicos da Elysia projetam uma economia de R$ 62 mil na conta de luz do Makena, somente no primeiro ano de operação do sistema fotovoltaico. O retorno do investimento está previsto para ocorrer em cerca de três anos. A produção de energia solar faz com que a Makena fique protegida de futuros aumentos na tarifa de energia elétrica. Para o meio ambiente, a empresa também deixa um legado: com a energia solar, deixarão de ser emitidos cerca de 44.000 kg de CO2 na atmosfera em apenas um ano.