Seguro para locadoras

A Delta e a ST Corretora de Seguros fizeram pareceria para oferecer com exclusividade soluções personalizadas para o segmento de locadoras de veículos, independentemente do tamanho da frota, categoria dos veículos, região de circulação ou segmento de atuação. Com carteira superior a 700 apólices de seguro para frotas em todo o território nacional, a ST Corretora e a Delta, especializada em tecnologia e serviços para o mercado de seguros e transportes, colocam à disposição do segmento pacotes sob medida. Além de agilizar o procedimento de socorro, a parceria promove a centralização e uniformidade dos serviços de assistência 24 horas, em especial para as locadoras que possuem mais de uma apólice em seguradoras distintas.

Terminal certificado

A operação da Wilson Sons no Tecon Rio Grande, terminal de contêineres do Porto do Rio Grande, recebeu a certificação ISO 45001. A norma confirma a excelência dos sistemas de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional da unidade. O terminal já é certificado com a ISO 14001, relativa à gestão ambiental, e com a ISO 9001, focada na gestão da qualidade.

O Iguatemi inclusivo

O Iguatemi passou a publicar seus conteúdos na web com acessibilidade para pessoas de deficiência visual. As redes sociais do shopping contam agora com a hashtag #PraTodosVerem, indicando que, a partir daquele ponto, haverá descrição de imagens, para os que não enxergam e usam aplicativos de audiodescrição. A ação busca garantir a inclusão de todos os públicos aos serviços e campanhas do Iguatemi.

Novo melhor amigo

A Vivo se uniu a ONGs de acolhimento animal para incentivar a adoção consciente de animais e promover a conexão com "futuros pais e mães de pet". Ao todo, mais de 20 ONGs já são parceiras no projeto. O Vivo Valoriza será a ponte entre as instituições e os interessados em adotar um animal. As ONGs interessadas podem se inscrever em https://vivo.tl/adocaovivovaloriza.

Imóveis com descontos

A imobiliária Bridge, de Porto Alegre, pretende negociar R$ 20 milhões no Melnick Digital Days - que começou dia 16 deste mês e se estende até 9 de maio no modo virtual. A empresa oferece 37 unidades entre R$ 235 mil e R$ 4 milhões, com descontos de até 36% e facilidades como apartamentos novos mobiliados e parcelamento em até 240x. Sua meta é vender 20 imóveis no site exclusivo para o evento: https://mevenday.com.br/.

Startups do agronegócio

Oito startups de diferentes regiões do País estão inscritas para concorrer nas rodadas do agronegócio, promovidas pela 21Ventures (RS) e pelo Lactec (PR). É a primeira edição do 21 Movement, que acontecerá nesta quarta e quinta-feira e a vencedora levará R$ 3 milhões como investimento e desenvolvimento tecnológico por parte do Lactec. Interessados podem se inscrever gratuitamente em https://21movement.com.br.

Um dia das Mães florido

Pioneira no Rio Grande do Sul na produção de box de flores personalizadas com embalagens especiais, a Fino Flor preparou oito tipos de caixas exclusivas para o Dia das Mães. A marca criada pela gaúcha Elisa Pinto de Quadros surpreende pela qualidade, formato e fino acabamento na sua forma de entrega dos boxes de flores, que foi inspirada nas melhores empresas do segmento da Europa. As caixas para a data comemorativa do dia 9 de maio incluem orquídeas, rosas, suculentas, violeta e ciclame, entre outras flores variadas. As encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp (51) 99675-0083 e Instagram da marca @finoflorrs. As entregas abrangem Porto Alegre e Região Metropolitana. Serra e Litoral com agendamento prévio.