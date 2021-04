Covid-19 e a vida silvestre

Três quartos das novas ou emergentes doenças que infectam os seres humanos, como o ebola, a dengue, o zika ou a febre amarela, se originaram na vida silvestre, segundo o Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, lembra o especialista em Direito Ambiental da Fundação Escola Superior do Ministério Público de Porto Alegre (FMP), Daniel Martini. Na sua opinião muito se fala sobre a pandemia da Covid-19, porém, pouco sobre como ela se relaciona com a questão ambiental. "É fundamental jogar luz sobre esta questão ou poderemos enfrentar problemas ainda mais sérios no futuro, com uma pandemia da mesma taxa de contaminação atual e com um vírus de letalidade ainda maior."

Opções de presentes

A centenária Neugebauer está realizando mais um lançamento exclusivo no mercado: os presenteáveis premium Neugebauer, apresentados em embalagens especiais com design moderno e ótimo custo-benefício. As novidades estão disponíveis o ano inteiro em sete opções nos Quiosques Bib's de Porto Alegre. Segundo pesquisa da Abicab, 4 em cada 10 presenteiam alguém com chocolate no mínimo uma vez ao mês.

A nova Previdência

Os advogados Marcio Hartz, Lucas Wilbert e Matheus Soares, do escritório Lini & Pandolfi, promovem às 18h desta segunda-feira uma live com dados sobre a importância de se fazer planejamento previdenciário e se adequar às novas regras da aposentadoria, conforme o histórico e perfil de cada contribuinte. É através dos canais Youtube, Facebook e Instagram do escritório.

Síndicos profissionais

Após fusão, as empresas ph3 solutions e Avec passam a operar só com o nome ph3 solutions, respondendo por 11% do segmento de síndicos profissionais e gestão de condomínios na Capital. A marca Avec empresta o nome ao produto Avec Incorp, dirigido a investidores, construtoras e incorporadoras. Para 2021, a ph3 solutions estima atingir um resultado de R$ 2,5 milhões e carteira com mais de 120 condomínios.

Bibi cria aplicativo para suas lojas

A rápida evolução da transformação digital no varejo, acentuada pela Covid-19, levou a Calçados Bibi de Parobé (RS) a criar o Campanhas Prisma, em 2020. O desenvolvimento do aplicativo foi para alavancar as vendas das mais de 130 lojas por meio da tecnologia. Nesta plataforma, já estão ativas diversas campanhas de relacionamento, disparadas através do WhatsApp pelas vendedoras para sua base de clientes. Por lá, é possível acompanhar o status das conversas e ter uma visão geral do comportamento dos consumidores. A ferramenta identifica alguns padrões para um contato ativo por parte das equipes. Isso impacta direto nas vendas e na fidelização dos clientes. Hoje, mais de 10% das vendas da rede são influenciadas por esta ferramenta.