Parcelamento de dívidas

O 1º Tabelionato de Protesto de Títulos de Porto Alegre recebe o pagamento de emolumentos e de títulos protestados em até 12 vezes no cartão de crédito, o que auxilia as empresas a receber mais rapidamente. Conforme o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil (IEPTB), mais de 60% das dívidas encaminhadas para protesto são resolvidas em até três dias úteis. Já para os consumidores inadimplentes há a possibilidade de quitar uma dívida de forma parcelada, opção que, muitas vezes, o empresário não consegue oferecer, tendo o nome retirado dos órgãos de proteção ao crédito assim que a negociação é realizada. A opção é válida para pessoas físicas e jurídicas e os pagamentos são feitos diretamente no tabelionato.

Terminal hidroviário

A Wilson Sons comemora um importante marco do Tecon Santa Clara, terminal hidroviário localizado em Triunfo: 1,5 mil viagens realizadas. Isso representa 170 mil TEUs (equivalente a um contêiner de 20 pés) de cargas transportadas neste período. Em 2020, o Tecon Santa Clara registrou crescimento de 2,8% em relação ao ano anterior, com um total de 47,3 mil TEUs.

Restituição do IR

Agora é possível informar os dados de uma conta de pagamento para receber a restituição do IR, uma novidade neste exercício fiscal. "Antes, só contas correntes ou poupança poderiam guardar estes créditos", alerta o especialista Evanir Aguiar, diretor da Fortus Contábil. Pesquisa da Fiserv, apontou que mais de 20% dos brasileiros aderiram aos bancos digitais, aqueles sem agência como o Nubank, a fintech com maior número de "correntistas".

Ameaça cibernética

Embora o setor elétrico tenha demonstrado resiliência na pandemia, assegurando a prestação de serviços essenciais, a crise impactou toda a cadeia, acelerou a digitalização de vários processos e aumentou o risco das ameaças cibernéticas. Conclusão do relatório da PwC Brasil sobre a evolução do setor elétrico diante das ameaças cibernéticas nos ambientes de missão crítica.

Adote um parque

A MRV, plataforma de soluções habitacionais, acaba de assinar um Protocolo de Intenções com o Ministério do Meio Ambiente para participar do Programa Adote Um Parque. A companhia reafirma seu compromisso ambiental e garante a proteção da Marinha Cuinarana, no Pará. A unidade receberá recursos de até R$ 550 mil em um ano para executar ações sob a supervisão do Instituto Chico Mendes e Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Moeda estrangeira

O Itaú Unibanco e o Banco24Horas se uniram para o lançamento do caixa eletrônico Moeda Estrangeira Banco24Horas, que permite a retirada de dólar e euro em terminais exclusivos para este serviço, instalados por enquanto em São Paulo. Para utilizá-lo é preciso antes realizar a compra do dólar ou euro via app Itaú.

STF mantém prazo de patentes

O Ministro do Supremo Tribunal Federal - STF, Dias Toffoli, decidiu acatar o pedido da Procuradoria Geral da República de suspensão da vigência do artigo 40 da Lei de Propriedade Intelectual, que previa a possibilidade de prolongar a validade das patentes farmacêuticas no Brasil. "Atualmente elas valem por 20 anos, mas, caso esse artigo tivesse seguimento, alguns laboratórios teriam exclusividade de patentes por mais tempo. A suspensão foi acatada sob o argumento que tal fator impediria a produção de remédios genéricos e isso interferiria no combate a pandemia", explicou o Presidente do Grupo Marpa, Valdomiro Soares. "A decisão não retroage. A decisão do ministro vale só para farmacêuticos que ainda estão em análise pelo INPI e não afeta as 3.415 patentes que estão amparadas pela lei", ressaltou.