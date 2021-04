Estacionamentos isentos

Até o dia 30 deste mês, os shoppings da rede Bourbon e o Moinhos Shopping isentam o valor do estacionamento por duas horas. No Bourbon Country e Ipiranga, a promoção vale para compras acima de R$ 50,00 no 2º andar. No Bourbon Wallig, Bourbon Ipiranga, Bourbon São Leopoldo e Bourbon Canoas, recebem a isenção os que consumirem mais de R$ 50,00 em lojas da praça de alimentação. Já no Moinhos, garante o benefício quem realizar compras acima de R$ 50,00 nas lojas participantes. Os valores não acumulam e as notas valem só para a data da compra. A validação dos tickets é realizada pelo próprio lojista, no caixa, na hora de pagar. As campanhas valem para todo o horário de funcionamento de cada shopping.

Loja Yes! Cosmetics

Santo Ângelo é a primeira cidade gaúcha a ter loja da Yes! Cosmetics, marca nacional que atua no segmento da beleza, com perfumaria, cuidados corporais e faciais, maquiagem e acessórios, além da linha assinada por Sabrina Sato. A empresa acompanha as principais tendências mundiais e oferece produtos veganos e antialérgicos. Criada em 2000, já conta com 90 unidades e franquias no Brasil.

Vinhos da Garibaldi

A safra de uva da Cooperativa Vinícola Garibaldi já está rendendo os primeiros rótulos com o carimbo de 2021 nas garrafas. Eles chegam às lojas e supermercados com todo o frescor e jovialidade de produtos nascidos para serem abertos e consumidos logo. Para o enólogo da vinícola, Ricardo Morari, os 30,8 milhões de quilos de uva colhidos neste ano apresentaram frutos com maturação tecnológica adequada e renderão produtos de qualidade em todas as linhas da cooperativa.

Escola canadense

Gabriela Bigarella e as sócias Sabine Bittencourt e Jaqueline Foscarini inauguraram a primeira Maple Bear em São Leopoldo (RS). A escola canadense bilíngue atua com alunos dos 18 meses aos 5 anos. Ela inicia com a educação Infantil, mas se expande nos ciclos escolares conforme o crescimento. Em nível nacional, tem mais de 25 mil alunos, nos ciclos Infantil, Fundamental e Médio. Em 2020, devido à pandemia, a Maple Bear lançou a Digital Learning Community, comunidade on-line de ensino. No momento, as aulas estão sendo on-line.

No Dia do Malbec

A Vinhos do Mundo preparou uma surpresa para celebrar o Malbec Day, que ocorre neste sábado. Serão sorteadas quatro garrafas de uma verdadeira raridade: o Weinert Tonel Unico Nº 111, safra 1994, envelhecido por 23 anos em um único barril de 5.800 litros de carvalho francês. Vale R$ 1.580,00 a garrafa. Concorre quem fizer compras acima de R$ 200 esta semana.

Bibi Internacional

Calçados Bibi, de Parobé, pretende inaugurar este ano 32 lojas, sendo 20 no Brasil e 12 no exterior, concentrado em países da América Latina e por seus parceiros comerciais. Até 2030, seu plano é chegar a 100 lojas internacionais, revela a presidente Andrea Kohlrausch.

Compromissos da Estácio-RS

Comprometida com a inclusão social e acessibilidade, a Estácio-RS criou o Comitê de Acessibilidade, formado por docentes e coordenado pelo Núcleo de Apoio e Atendimento Psicopedagógico (NAAP). Ele pretende sugerir propostas de eventos de conscientização e adaptações no ambiente de ensino que possam auxiliar na acessibilidade, como cadeiras especiais, elevador, sinalização em braile e banheiros adaptados, complementando ao já desempenhado pelo NAAP, que é auxiliar alunos e colaboradores com necessidades especiais de aprendizagem, fragilidade emocional, financeira ou física. "Buscamos promover uma melhor experiência de ensino e qualidade de vida para todos, alunos e colaboradores", afirma a coordenadora Greice Carvalho.