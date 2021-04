Marcas 2021

23ª edição da pesquisa Marcas de Quem Decide A divulgação dos resultados daacontece já nesta quinta-feira. O levantamento realizado pelo Jornal do Comércio, em parceria com a Qualidata, mede a lembrança e a preferência de gestores de negócios e altos executivos sobre as marcas do Rio Grande do Sul. O resultado traz um panorama de 71 setores da economia, além de quatro categorias especiais neste ano (Proatividade na Pandemia, Grande Marca Gaúcha do Ano, Marca Gaúcha Ambiental e Marca Gaúcha Inovadora).

Nova era da educação

A Fundacred, com atuação em crédito educacional, é a patrocinadora diamante do GEduc 2021, que começa nesta segunda 100% on-line a partir de conferências, painéis, workshops e masterclasses com a temática "A nova era da educação e da gestão exponencial". A pandemia atribuiu maior importância ao evento que trouxe a necessidade de reinvenção da área e dos modelos de liderança.

Mais do que uma festa

A história da Fenavinho, realizada em Bento Gonçalves (RS) pela primeira vez em 1967, será retratada em livro com lançamento para final de 2022 sob o sugestivo título "Fenavinho - Mais do que uma festa", cujo lançamento está previsto para o final de 2022. De fato, ela é muito mais do que uma festa. Marcou época. Seus autores são os jornalistas Fabiano Mazzotti e Itacyr Giacomello.

UniCesumar de Caxias

A UniCesumar, universidade que está entre 4% das melhores do país e manteve IGC 4 por nove anos consecutivos, comemora 300 mil alunos na modalidade EAD. Presente em todos os estados, conta com 700 polos nacionais e três internacionais, em Dubai, Genebra, e Yokkaichi. No polo Caxias do Sul, em menos de cinco anos, já superou a marca de dois mil estudantes, porque atende a necessidade de mão de obra para setores em ascensão.

O crescimento da Unicred

A Unicred Ponto Capital, instituição financeira cooperativa que integra a Unicred Central RS, celebrou seu 23º aniversário com a notável marca de 20% de crescimento em resultado acumulado. No ano em que se expandiu para o Nordeste brasileiro, a cooperativa registra mais de R$ 480 milhões em ativos totais, R$ 450 milhões em recursos administrados e R$ 370 milhões em sua carteira de crédito, com expectativas otimistas para seu novo ano. Em paralelo, ela ainda doou mais de 5,4 mil máscaras via produção local com pequenos negócios e profissionais liberais para beneficiados de projetos sociais, entidades assistenciais e grupos vulneráveis. Para 2021, a projeção é de que tenha um crescimento de 25% em seu resultado anual. A Unicred Ponto Capital possui hoje 14 pontos de atendimento e 6,4 mil cooperados.