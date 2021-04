Ampliação da rede de hotéis

A rede Swan Hotéis, de Novo Hamburgo, celebra nesta terça-feira 28 anos, com cinco hotéis no Rio Grande do Sul e quatro em Portugal, apresentando novo hotel em construção em Canela, o Jangal das Araucárias, concluídos já 60% da obra. Ele aposta no conceito de life style, com design voltado para estilo de vida, lazer, turismo e conexão com a natureza e foco em famílias e casais. Seu nome de batismo celebra a existência e preservação de uma floresta de araucárias no limite do seu terreno. Outra novidade é o reposicionamento do Swan Generation, na rua 24 de Outubro em Porto Alegre, que está sendo transformado em espaço de colaboração para se hospedar, viver e trabalhar. São cinco andares de hotelaria, dois andares totalmente formatados para coworking, e dois focados em moradia coletiva (coliving).

Ondas artificiais

A Surfland Brasil - Clube & Resort vai iniciar a colocação do piso da piscina de ondas artificiais de 25 mil m2 com tecnologia da espanhola Wavegarden em Garopaba (SC). Além da escavação da área da piscina, as etapas de terraplanagem, pavimentação, drenagem e a construção do primeiro dos sete prédios planejados já foram concluídas. O projeto está com mais de 30% das obras prontas e a entrega prevista para dezembro de 2022.

A avicultura

Considerado um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o 21º Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA) inicia nesta terça-feira de tarde com 1.874 pessoas inscritas. O evento ocorrerá de maneira totalmente on-line até a quinta-feira, a partir de Chapecó (SC).

Em Home Office

Pesquisa da SAP Consultoria com 500 empresas nacionais apontou que 46% utilizam o Home Office e 52% aderiram a ele por causa da pandemia. Mais: 72% dos que o implantaram planejam dar continuidade. Para isso, têm que adaptar o ambiente profissional no espaço doméstico, orienta a designer Ana Noronha, coordenadora do curso Técnico em Design de Interiores do Senac EAD.

Compromisso com o bairro Três Figueiras

Seguindo firme com o propósito de potencializar e desenvolver o Três Figueiras de Porto Alegre através de seus projetos disruptivos, a ABF Developments se expande cada vez mais pelo bairro - onde 3 dos seus 7 empreendimentos previstos estão evoluindo - e estrutura sua futura nova sede que será um marco para a região. O espaço já chama a atenção de quem mora ou circula pelo local. Além de ser uma central de vendas da incorporadora, a nova sede da ABF será um ponto de encontro, com programação de eventos e exposições ligadas ao bairro e a cidades sustentáveis. Em área total de 300m2, a sede terá uma estrutura metálica desenvolvida em seis pórticos com formatos diferentes, que contribuem para a geometria da cobertura de chapa de aço Corten, que se dobra sobre a estrutura principal até a ocupação interna.