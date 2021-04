Startup para comprar imóvel

De olho em um mercado que movimenta R$ 140 bilhões por ano no Brasil, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), a startup gaúcha Concede Crédito Imobiliário desenvolveu uma plataforma que resolve em segundos velhos problemas burocráticos de quem está em processo de aquisição de imóvel. A tecnologia integra todos os envolvidos no processo de financiamento, permitindo que tenham acesso ao status em tempo real e possam enviar e receber documentos. Além disso, a plataforma também disponibiliza o acompanhamento desde a análise do crédito até a liberação do recurso com transparência, segurança e agilidade via aplicativo mobile.

Reforma de pneus

A Vipal Borrachas atingiu a marca de 6 milhões de pneus reformados com sua Reforma Qualificada e Garantida, oferecida a transportadores que reformam pneus em autorizadas da empresa gaúcha. Reconhecido há 24 anos, o programa RQG garante até a terceira reforma produtos das 16 principais marcas de pneus para caminhões e ônibus comercializadas no Brasil.

Feira em hotel

O ano de 2021 tem sido de parcerias para a Rede Swan Hotéis. Dentro desta filosofia, o Swan Novo Hamburgo passará a sediar- em colaboração com a OCS Sinos Produção Orgânica e o grupo Araçá Vale do Sinos - uma feira de orgânicos e produtos artesanais de produtores locais. A primeira edição da feira acontecerá nesta quarta-feira (7), a partir das 15h no estacionamento em frente ao hotel, que fica em Hamburgo Velho.

Saúde no pós-Covid

O que vem depois da Covid não pode ser um remendo do futuro, na opinião do ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, durante a live Mitos e Verdades Sobre o Câncer em Tempos de Pandemia, promovida pela Oncoclínicas RS. Segundo ele, será necessário preparar os hospitais de forma diferente, talvez até na arquitetura, alertando para o fato de que o sistema de saúde terá de estar melhor preparado para eventos como a pandemia.

Grupo Compliance

O Instituto Não Aceito Corrupção apoia o lançamento de três e-books, cada um com módulos específicos e linguagem clara e direta sobre Compliance. O material foi organizado pelo Grupo Compliance Total, Canal Contato Seguro, com a colaboração de outras instituições e Comissões de Compliance da OAB de várias unidades do país. Os -books podem ser baixados de graça.

Mais energia solar

Com investimento de R$ 2,2 milhões, a instalação de 2.570 placas de 350 W cada no Hospital do Círculo, em Caxias do Sul (RS), será o maior parque de energia solar da área da saúde na Serra Gaúcha. Após a conclusão da obra - prevista para o final de abril - a implantação do sistema deverá resultar numa economia média de cerca de R$ 45 mil mensais para a instituição. Quem responde pela instalação das placas é a Voltatec, primeira empresa especialista em sistemas fotovoltaicos da Serra Gaúcha.

Tratamento de sequelas da Covid-19

Depois de um ano de pandemia e mais de 845 mil pessoas confirmadas com Coronavírus no Rio Grande do Sul, o estado registra mais de 807 mil pacientes recuperados e, muitos dos quais, precisando de reabilitação para as sequelas deixadas pela doença. A AACD-RS em Porto Alegre, credenciada pelo SUS, é uma das instituições com prestação de serviço para receber os pacientes com sequelas pós-covid que necessitem de reabilitação física (sequelas motoras e respiratórias). Em 20 anos de operação no Rio Grande do Sul, a instituição realizou mais de 2,1 milhões de atendimentos, com uma média mensal de 7 mil atendimentos, oito serviços de terapias, duas áreas médicas e uma oficina ortopédica.