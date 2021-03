A Sommos DNA, plataforma de testes genéticos do Grupo Fleury, que detém as marcas Weinmann e Serdil, disponibiliza um teste genético que avalia 32 genes e detecta 24 condições cardíacas, incluindo genes ligados à morte súbita. A plataforma se destina aos interessados em conhecer mais sobre sua saúde e os riscos de desenvolver doenças hereditárias. O novo produto chega para agregar o portfólio da Sommos DNA. Em dezembro de 2020, a plataforma lançou o mapeamento genético para analisar 30 genes associados aos cânceres hereditários de mama, pâncreas, útero, próstata, entre outros, que identificam mutações no DNA e sua relação com as probabilidades do desenvolvimento de doenças a longo prazo ou que podem ser herdadas. Quem já fez o mapeamento genético oncológico em um primeiro momento poderá agregar as novas informações sobre doenças cardiológicas sem nova coleta.

Páscoa da Fast Shop

A partir desta semana a Fast Shop promove, em seu Instagram, uma caçada a selos premiados que dão direito a ofertas exclusivas. Para desbloquear os prêmios, os clientes devem desvendar as charadas compartilhadas na página da marca até 4 de abril. Os consumidores também poderão aproveitar as ofertas do site e aplicativo da rede com até 35% de desconto.

Lojas Café Cultura

Além das duas lojas já existentes no RS, uma em Porto Alegre e outra em Canoas, a rede de lojas Café Cultura está anunciando a abertura de outras duas unidades, em Porto Alegre e Caxias do Sul, chegando então a 16 cafeteiras no Sul do País. Outra novidade é seu ingresso no Sudeste do Brasil, a realização do sonho de poder levar para mais brasileiros o café especial e todas as experiências em torno da bebida. Café cultura é uma franquia de Florianópolis, Lagoa da Conceição.

MATV Sul Eletrônicos

A MATV Sul Eletrônicos reinaugura nesta segunda-feira a unidade Zona Sul de Porto Alegre, a partir de uma estrutura mais ampla, moderna e atendendo à padronização de serviços da empresa, que dispõe de linha completa nos segmentos de segurança, telefonia, redes, antenas e energia solar. Localizada ao lado da antiga loja, na Av. Eduardo Prado, 2160, o novo espaço, quatro vezes maior que o anterior, foi construído em terreno próprio, adequado para os diferenciais que serão oferecidos aos clientes.

Tamanho da Cotrijal

Fundada em 1957 em Não-Me-Toque (RS), a Cotrijal é a maior cooperativa agropecuária do RS e uma das maiores do Brasil, com 55 unidades em 32 municípios. Em 2020, registrou faturamento recorde de R$ 2,4 bilhões ficando na 58ª colocação entre as 100 maiores empresas do agronegócio brasileiro, segundo a revista Forbes. Desde 2000, a entidade promove a Expodireto Cotrijal, uma das seis maiores feiras do agronegócio nacional e uma das principais do cenário internacional.

Prédio residencial no MontSerrat

Em fase de pré-lançamento, a Tomasetto Engenharia apresenta o Tribeca Residences, localizado na Rua Artur Rocha, 530, no Bairro Mont'Serrat. Com padrão arquitetônico e conceito de produto baseados nas edificações do descolado bairro nova-iorquino TriBeCa, o Grupo Sólido, à frente do projeto, foi in loco buscar tais características para concepção do novo empreendimento, de alto padrão. Com VGV de R$ 33 milhões de reais e 11 opções de plantas que se dividem em duplex; coberturas, com espera para piscina; gardens e apartamentos com uma ou duas suítes. Todos terão forro de gesso, pontos USB e garagens com ponto elétrico para carregamento veicular. A unidade 403, entre as 34 oferecidas, com uma suíte e uma vaga de garagem, tem valor a partir de R$ 574.800,00.