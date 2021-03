Uma loja de experiências

O Boticário inaugurou, no Praia de Belas Shopping, a primeira loja em solo gaúcho que une experiência e sustentabilidade, investimento de R$ 550 mil. "É um espaço de experiência de beleza porque a tecnologia não deve ser só vista, mas sentida", afirma Juarez Meneghetti, gestor de 35 lojas da rede. Um dos diferenciais da operação é a substituição do caixa pela mesa de relacionamento, que contribui para um atendimento ainda mais personalizado. A loja traz importantes ganhos em sustentabilidade como a madeira usada com certificação FSC, a iluminação 100% em LED para reduzir o consumo energético em 20% e a urna de coleta do Boti Recicla na fachada da loja.

Um ano desafiador

O ano de 2020 foi desafiador, mas a gaúcha Simpress entendeu logo as demandas do mercado e intensificou sua oferta de soluções, que resultou em aumento de 12% no faturamento. Os planos para 2021 são ambiciosos, pois a tendência do "alugar" em vez de "comprar" ganha cada vez mais espaço no ambiente corporativo como no dia a dia das pessoas. Neste cenário, 2021 projeta crescer mais de 20%.

e-Book do Código

O escritório TozziniFreire desenvolveu um e-book para celebrar os cinco anos do Código de Processo Civil brasileiro. Escrito por sócios e advogados do escritório, ele traz 26 artigos sobre vários aspectos da Lei, como tutela de evidência, prazos processuais e materiais, prescrição e arbitragem. O acesso é gratuito no site de Toz.

Águas Brasileiras

A MRV colabora com o Programa Águas Brasileiras, criado para revitalizar as principais bacias hidrográficas brasileiras. O governo federal selecionou, por chamamento público, projetos de mais de 250 municípios em 10 estados, e a MRV destinou R$ 1,6 milhão para apoiar o Projeto Agroflorestando Bacias para Conservar Águas, idealizado pela Organização Humana Brasil.

A Feira Solidária

A Associação de Assistência à Criança Deficiente (ACD-RS) inova em sua Feira Solidária de Chocolates Florybal. Preocupada com a preservação de seus colaboradores sem descartar a realização de eventos para arrecadar fundos, a entidade criou o modelo de vendas sob encomenda via whatsapp ou e-mail, até 29 de março. A retirada será na sede da AACD-RS no dia 31 de março, das 09h às 17h. O pagamento é feito na retirada.

Três prêmios para gaúcha Vipal

A empresa gaúcha Vipal Borrachas foi vencedora nas três categorias que disputou na 1ª edição do Recircle Awards, premiação internacional que reconhece a contribuição de companhias e profissionais à economia circular dentro das indústrias de fabricação, reforma e reciclagem de pneus. A companhia conquistou como Fornecedora de Bandas Pré-moldadas, Fornecedora de Equipamentos e Acessórios para Reforma de Pneus e Inovação da Indústria da reforma de Pneus.