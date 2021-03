Os robôs colaborativos, ou Cobots, têm revolucionado a indústria porque permitem trabalhar em ambientes compartilhados com seres humanos. Essa condição só é possível graças às limitações de velocidade e força geridas por sensores e software, além da estrutura construída com materiais leves e bordas arredondadas, segundo o coordenador técnico do laboratório de Indústria 4.0 da Engineering Samuel Vinícius dos Reis. Em outras palavras, os Cobots são "colegas" seguros de trabalho, ao contrário dos robôs tradicionais, instalados em espaço delimitado e equipados com sensores de acesso e sensores de presença.

Atividades repetitivas

A principal função dos Cobots não é substituir a mão de obra humana, mas criar ambiente colaborativo entre robôs e colaboradores onde eles ficam responsáveis pelas atividades repetitivas, perigosas, não ergonômicas, inseguras ou que precisam de alto nível de precisão. Já os humanos atuam em atividades que exigem pensamento criativo.

Sem atualizar a tabela

Mais um ano sem atualização da tabela do imposto de renda, defasada em mais de 110%. Além de desigual, é injusta e preocupante pois retira o poder de compra e afasta investimentos, para o diretor da Fortus Contábil, Evanir dos Santos. "Em breve, até quem ganha pouco mais que um salário mínimo irá prestar contas ao Leão." Evanir fala sobre o tema às 18h 30m desta quinta no Instagram da Fortus.

Entre mulheres e vinho

A entidade dos enólogos (ABE) reúne pelo seu youtube às 20h do dia 31 deste mês 7 mulheres para compartilhar suas histórias com o vinho em evento online gratuito: Andreia Debon, Bruna Cristofoli, Deisi da Costa, Ivane Fávero, Luciana Froes, Patrícia Possamai e Regina Vanderlinde. Dirigido às mulheres, o acesso é gratuito, mas os homens podem assistir desde que abram garrafa de vinho brasileiro.

Pré-incubação Esteio

Universidade Feevale realiza neste mês o primeiro ciclo de pré-incubação de 5 empresas da unidade de Esteio do Feevale Techpark.Nesta nova fase, os empreendedores terão até 4 meses para construir a viabilidade de seus negócios. O mesmo processo está sendo realizado para outros 4 negócios que buscam ingressar nas unidades de Campo Bom, Novo Hamburgo ou Porto Alegre do parque tecnológico.

O Certificado Digital

Em alusão ao Dia do Consumidor, lembrado dia 15 deste mês, a AR Master Sul iniciou uma campanha que oferece descontos de até 40% na emissão do primeiro Certificado Digital Certisign. A empresa de Caxias do Sul também está com ofertas de 25% para clientes que já possuam certificado e realizem a migração para a AR Master Sul.

Um tanque de oxigênio

A Stihl doou outro tanque de oxigênio (este de 1,5 mil litros) para a UPA Zona Norte, em São Leopoldo (RS). O oxigênio já foi instalado e está disponível para a utilização dos 20 pacientes internados - capacidade máxima que a estrutura suporta. Recentemente, em parceria com a Klabin, Gedore e Taurus, a Stihl já havia doado um tanque de oxigênio de 1,1 mil litros.

Preparados para enfrentar riscos

Os CEOs brasileiros divergem da média global sobre quais ameaças são consideradas no gerenciamento de eventuais riscos estratégicos para as empresas. Os dados estão na 24ª edição da Pesquisa Global com CEOs da PwC. Os líderes brasileiros se dizem tão preparados quanto os globais para lidar com pandemias e outras crises na saúde, mas quase dois terços, 59%, afirmam estar preparados para enfrentar um eventual aumento das obrigações tributárias, 26% acima dos entrevistados globais. Nesta matéria, nós somos mestres.