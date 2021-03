Melhor reputação no Brasil

Maior varejista de moda omni do Brasil, a Renner de Porto Alegre é a 12ª colocada na pesquisa Monitor Empresarial de Reputação Corporativa (Merco). Pela primeira vez, a empresa aparece no top 15, subindo nove posições em relação à última edição. Além disso, a empresa é a líder em seu setor de atuação, classificada com a maior pontuação entre os varejistas de moda. O ranking Merco traz ainda a lista dos 100 líderes com melhor reputação do Brasil, onde figuram tanto o diretor presidente da Lojas Renner, Fabio Faccio, como o presidente do Conselho de Administração da companhia, José Galló. Ambos entre os 50 primeiros colocados.

A Renner na pandemia

O ano passado ficou marcado para a Renner não só pela pandemia, mas por toda a evolução vivida no negócio, aliando responsabilidade social e corporativa. A marca foi pioneira ao tomar a decisão de fechar temporariamente todas as suas lojas físicas, em março de 2020, antes dos decretos e do mercado em geral. Colocou as pessoas no centro das decisões, optando pela preservação da saúde e das vidas.

Novo selo da Braskem

Focada em ajudar a Brakem a cumprir um compromisso pela economia circular de reduzir a perda de resíduos plásticos resultou no selo OCS Blue, concedido pela Plastivida, licenciadora da Operation Clean Sweep® no Brasil. Com isso ela está no mais alto nível de um grupo de empresas globais que lutam para evitar que resíduos plásticos cheguem a rios e oceanos.

Problemas com o sono

A mudança forçada nos hábitos devida ao isolamento social agravou os problemas com o sono na vida dos brasileiros: 41,75% dos entrevistados de uma pesquisa do Ministério da Saúde apresentaram algum tipo de distúrbio desde o começo da pandemia, afetando sua qualidade. Entre os motivos, a ansiedade, o estresse, a alteração na rotina, o medo e a preocupação com o futuro, gerando sintomas como cansaço permanente, alterações de humor e apetite.

Um feirão completão

A MRV realiza entre os dias 13 e 21 deste mês o Feirão Completão. Sem sair de casa, os brasileiros poderão adquirir apartamento com facilidades, como a Roleta Premiada que dará aos compradores descontos a partir de R$ 500,00. No RS, serão comercializados imóveis de 11 empreendimentos em seis cidades - Porto Alegre, Canoas, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Viamão e Caxias do Sul.

Harvard agora no Brasil

Os módulos de educação corporativa da subsidiária da Universidade de Harvard, dos EUA, uma das mais famosas escolas de negócios do mundo, podem ser cursados sem sair do Brasil e com conteúdo ministrado em português. Quem traz o conteúdo da Harvard Business School é a GS1 Brasil, de São Paulo. O início das aulas da quarta turma está previsto para 5 de abril, com inscrições até 30 de março.

Campanha pelo coração da mulher

Os Grupos Fleury e Sabin acabam de lançar o movimento "Coração da Mulher - Cuidado a cada batimento", que busca conscientizar sobre prevenção e adoção de hábitos saudáveis para reduzir problemas cardíacos e mortalidade entre as mulheres. Para participar e conhecer o projeto, basta acessar o site coracaodamulher.org e inscrever-se, além de acompanhar as atividades por meio do perfil @coracaodamulher, no Instagram. As doenças cardiovasculares causam uma a cada três mortes de mulheres anualmente, segundo a American Heart Association, organização sem fins lucrativos, sediada nos Estados Unidos, que providencia cuidados cardíacos visando reduzir lesões e mortes causadas por doenças cardiovasculares e acidente vascular cerebral.