Atendimento domiciliar

Inspirada na palavra eslovaca, que significa viver, Zivy Saúde abriu no começo deste mês suas portas em Caxias do Sul com investimento de R$ 30 mil em equipamentos para consultas e materiais médicos. Comandada pelos médicos Gabriela de Oliveira, Vanessa Longhi, Luciano Ártico e o enfermeiro Dimorvam Calza, seu objetivo é oferecer um serviço inédito de gerenciamento de saúde na região, com atendimento na casa do paciente, solicitação, coleta e entrega do resultado de exames, além de acompanhamento do histórico, via teleconsultas.

Testes de Covid-19

A nova clínica de Caxias do Sul já está coletando o PCR para testes de Covid-19 domiciliar. E, se for o caso, iniciar o tratamento e acompanhar o paciente durante toda a fase de infecção, diminuindo o número de idas aos plantões e possíveis internações, além de uma supervisão pós-Covid.

Recuperar impostos

A Marpa Gestão Tributária de Porto Alegre registrou crescimento de 60% em 2020 e a meta para 2021 é recuperar R$ 1 bilhão para seus clientes, só entre valores de tributos pagos a mais ou de forma indevida. A estimativa dos executivos é de que 9 em cada 10 empresários pagam incorretamente impostos no Brasil. O escritório tem atuação nacional e o objetivo neste ano é consolidar presença em São Paulo e Goiás.

Startup para Unimed

A Unimed realizará um desafio de inovação que promete reunir várias startups para desenvolverem soluções para áreas estratégicas da cooperativa. Com base no resultado, a empresa poderá ser habilitada a desenvolver parcerias na forma de prestação de serviços ou fornecimento de produtos inovadores. As inscrições estão abertas até o dia 14 deste mês.

Aplicativo de multas

Fleet Solutions Brasil, empresa da Volkswagen Financial Services Brasil, que oferece soluções completas de terceirização e gestão de frotas, lança um aplicativo para gerenciar multas. O FSB Multas, disponível para iOS e Android é a primeira ferramenta de gestão de infrações de trânsito entre as empresas do setor. O procedimento que levava 10 a 14 dias agora pode ser feito em minutos pelo celular.

Serviço de delivery

Unindo forças na busca de soluções e novas formas de operação, o restaurante Peppo Cucina e o Grilo de Porto Alegre iniciam essa semana uma parceria no serviço de delivery. A operação teste funciona como projeto piloto dentro da plataforma de mobilidade urbana e destinará parte de seu valor aos projetos da Associação de Amigos do Hospital Presidente Vargas.

Novidades da Docile

Doces mais brincadeiras é diversão em dobro. É com esta proposta que a Docile Alimentos de Lajeado (RS) lança três produtos no mercado: os Marshmallows Carinhas e Pinta Língua, além de o canudinho Dino Big. Os novos itens já estão disponíveis pelo e-commerce e, em abril, chegarão nos principais pontos de venda do país e do mundo.

Certificada para negociar frutas

Após um processo de estruturação que durou dois anos, a Silvestrin Frutas de Farroupilha (RS) recebeu no início de março a certificação OEA que a qualifica como Operador Econômico Autorizado. Trata-se de um programa da Receita Federal que reconhece empresas que atuam de forma segura e confiável em suas operações de importação e exportação. Silvestrin é a primeira do setor de frutas do Brasil e uma das únicas de alimentos a obter a certificação. Através dessa conquista, ela passa a ter um significativo ganho de eficiência, tornando-se muito mais ágil nos trâmites aduaneiros, fator de extrema importância para quem trabalha com produtos perecíveis, como são as frutas.