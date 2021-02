Aceleração no e-commerce

Um estudo divulgado ontem pelo Itaú mostra o que muita gente já percebeu: a explosão das vendas por meio digitais veio para ficar. Enquanto as vendas no varejo físico, ano passado, empataram com as de 2019, no e-commerce a alta chegou a 19,4% sobre o ano anterior, com crescimento mais intenso em restaurantes e materiais de construção. Ao fim de 2020, os meios digitais já respondiam por 18,9% do total transacionado pelo varejo, contra 16,3% um ano antes. A quantidade de pagamentos usando a tecnologia Aproxime e Pague (NFC) subiu exponencialmente após o início da pandemia, com crescimento acumulado no ano de 326%. Antes do isolamento, os pagamentos por aproximação vinham crescendo a uma taxa média mensal de 2,3%.

Lojas autônomas

O Grupo TMSA, um dos principais fornecedores de equipamentos para terminais e movimentação de granéis sólidos em altas capacidades e longa distância, firmou parceria com a Onii, instalando a primeira loja autônoma de abastecimento de produtos para seus funcionários em Porto Alegre. A Onii é uma statup que foi criada em 2019 no centro de inovação OnovoLab em São Carlos (SP).

Universidade corporativa

Em 2020, a Univipal, universidade corporativa da Vipal Borrachas, desenvolveu novos recursos, intensificou treinamentos online e ampliou conteúdos. Contabilizou mais de 220 horas de treinamento à distância, sendo 169 em forma de webinar, modalidade até então inédita na instituição. Ao todo, 3.287 alunos concluíram os cursos EAD da Univipal, 47,46% a mais do que em 2019.

Educação financeira

A próxima edição da série de lives Papo Família, da Fundação Família Previdência (FFP), irá abordar o tema "A importância da educação financeira nas políticas de gestão de pessoas". Na atividade, que acontecerá nesta quinta-feira, às 15h, o presidente da FFP, Rodrigo Sisnandes, irá conversar com a presidente do Conselho da ABRH-RS, Simone Kramer. O bate-papo pode ser acompanhado ao vivo no Instagram e no Facebook da FFP.

Descontos Banrisul

Inaugurado no início deste ano, o Vila Roubadinhas é o primeiro food hall a céu aberto de Porto Alegre. O Banrisul e a Banrisul Cartões são patrocinadores do projeto, que tem a Vero como a maquininha exclusiva do local, oferecendo benefícios especiais para clientes do Banrisul e usuários da Vero Wallet. O complexo Vila Roubadinhas POA funciona de terça a domingo, das 11h às 23h; e está localizado na rua Silva Jardim, 140, bairro Auxiliadora.