Facilitou para quem?

Muito boa a iniciativa de economizar papel e disponibilizar o documento do veículo, o antigo CRLV, apenas no formato digital a partir deste ano. Só faltou o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) combinar com o contribuinte, principalmente o de mais idade e que não utiliza um smartphone potente. Caso queira imprimir o documento, o titular deve fazer um cadastro no site Gov.BR - até aí, tudo bem. Só que, a partir deste perfil, deve colocar outros dados no site do Denatran para depois tentar imprimir o documento. No caso de um leitor da coluna, nem assim ele conseguiu - o sistema dá uma mensagem de erro referente ao número do Renavan - só que não está errado. O jeito é ir pessoalmente em um CRVA para tentar imprimir. Custava pedir um simples CPF e senha na autenticação?

Trabalho

Quase 700 mil pessoas passaram pelas unidades da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS)/Sine no ano passado no Rio Grande do Sul. Ao todo, foram oferecidas 59.302 vagas de emprego, sendo que 198.297 trabalhadores foram encaminhados para processos seletivos.

Startups

O Banrisul lançou, nesta quarta-feira (3), o edital de seleção do Programa de Aceleração de Startups BanriTech - uma das iniciativas do BanriHub, amplo projeto de inovação do Banco. Poderão participar empresas de todo o País, que tenham propostas inovadoras em produtos ou serviços, com potencial de escala, nas seguintes verticais: agronegócios, serviços financeiros, relacionamento com clientes e empresas, eficiência operacional, segurança da informação e governos. Serão selecionadas até 30 startups.

Calçados

A próxima edição do SICC - Salão Internacional do Couro e do Calçado pretende movimentar Gramado no período de 24 a 26 de maio. Será o primeiro encontro presencial do setor, já com o controle da pandemia com a vacinação em andamento, projeta a Merkator Feiras e Eventos. É esperada uma grande movimentação no Centro de Eventos Serra Park.

Vacinação

Para tudo tem limite. Quem fica publicando fotos com o cartão de vacinação em redes sociais corre risco de ter os dados utilizados indevidamente, inclusive em falsificações. Além do comprovante ter o nome completo do cidadão, há ainda informações sobre a unidade onde a vacina foi aplicada, quando foi feita a vacinação, o lote utilizado, a fabricante, o vacinador e a data quando a segunda dose deverá ser tomada. O alerta é do escritório de advocacia PDK.