Gastos do vale-transporte

A Receita Federal passa a aceitar as despesas de vale-transporte como insumo tributário, permitindo que as empresas utilizem os custos com o benefício para a redução da base de cálculo do Cofins. Para se ter uma ideia do montante, em 2020, o consórcio de bilhetagem TEU!, que abarca empresas de transporte da Região Metropolitana de Porto Alegre, comercializou mais de R$ 22 milhões em vale-transporte para 8 mil empresas. O valor, a partir de agora, poderá ser usado como benefício fiscal para a redução da carga tributária. Com a mudança de entendimento, a esperança do setor de transporte público é que mais empresas passem a oferecer o vale-transporte para seus funcionários.

O começo acelerado

O ano apenas começou e a maior rede própria de odontologia do Brasil já inaugurou novas clínicas em duas cidades: Porto Alegre e Santa Rosa. Até o fim de 2021, a Sorrifácil planeja abrir 30 novas operações pelo Brasil. Com sede em São Leopoldo, a empresa conta com mais de cem unidades, espalhadas entre 11 estados brasileiros e uma no Uruguai.

Nova direção da ABS

Associação Brasileira de Sommeliers, seção RS (ABS-RS), composta por 12 profissionais, tem nova diretoria, liderada pelo presidente Júlio César Kunz e vice Marcelo Vargas em eleição on-line. Sua apresentação acontecerá oficialmente na próxima segunda-feira às 18h 45min, em live do movimento Bella Ciao, no YouTube da ABS-RS.

Mais energia eólica

A Braskem vai adquirir energia eólica da Casa dos Ventos, uma das maiores do segmento no Brasil. O contrato prevê um novo parque eólico e o fornecimento de energia renovável por 20 anos, evitando a emissão de cerca de 700 mil toneladas de CO2 no período. A Casa dos Ventos será responsável por direcionar o investimento na implementação do parque.

O registro no INPI

Recente pesquisa do Sebrae revelou que, das mais de quatro mil empresas de pequeno e médio porte entrevistadas, só 19% revelaram ter feito pedido de registro junto ao INPI e 34% que buscaram informações sobre ele. "Sem registro, a marca legalmente, não existe. E é fundamental, sobretudo para empresas menores, pois ele garante a exclusividade de uso e acrescenta valor para a marca", alerta o presidente do Grupo Marpa, Valdomiro Soares.

Infecção no sangue

A mestranda em Enfermagem da Unisinos Julia Konzen trabalha em parceria com o itt Chip e a startup Biosens para produzir um dispositivo elétrico de lactato, com métodos de microfabricação. Ele tem aplicação em cenários de urgência e emergência para detectar os níveis de lactato sanguíneo, um importante biomarcador laboratorial para o contexto de risco de infecção no sangue e outras doenças que causam má perfusão tecidual em pacientes. No futuro, a estudante quer disponibilizar a produção para o sistema de saúde brasileiro como ferramenta para auxiliar nas tomadas de decisão de diagnóstico e tratamento.

RAR cresceu 30% no ano passado

A RAR, de Vacaria, registrou crescimento de 30% na receita líquida em 2020, em plena Pandemia da Covid-19. "Sentimos o impacto da crise, mudanças importantes aconteceram e visualizamos oportunidades. Com o consumidor em casa por mais tempo e o consumo mais indulgente, produtos que compõem o portfólio da RAR passaram a ser mais procurados", afirma o diretor-superintendente, Sergio Martins Barbosa. O e-commerce da RAR atingiu um crescimento expressivo ao longo do ano e encerrou com evolução superior a 400% sobre igual período de 2019. Além disso, em um período marcado por demissões, a RAR manteve seu quadro de colaboradores.