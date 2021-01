Investimentos na pandemia

A pandemia da Covid-19 fez muitos clientes da assessoria de investimentos GT Capital, de Porto Alegre, diminuírem a capacidade de acúmulo de capital, ou deixarem a reserva com a maior liquidez possível, para uma eventual necessidade, segundo um dos sócios-fundadores Rodrigo Azevedo, analisando o comportamento dos investidores. "A partir de outubro, principalmente dezembro, em função das vacinas, sentimos os investidores mais confortáveis em alocar capital excedente em ativos de médio e longo prazo. Apesar de ainda estarmos vivendo a pandemia, é possível enxergar com um pouco mais de clareza como as economias devem se portar nesse ano que iniciamos", acrescenta o diretor.

Recorde de captação

O último mês de 2020 foi promissor para a GT Capital, de Porto Alegre. A assessoria de investimentos bateu seu recorde de captação em dezembro, atingindo R$ 750 milhões no ano em patrimônio sob custódia, o que a deixa a empresa ainda mais perto da meta de R$ 1 bilhão em 2021. Conforme o diretor Rodrigo Azevedo, a equipe realizou um trabalho muito focado nos investidores que já eram clientes e ainda foi complementada com as novas contas abertas, em média 40 por mês.

O inglês para todos

Os 10 mil funcionários da operadora Tim vão ganhar curso de inglês de graça, em uma parceria com a Speexx. Além de preparar o profissional, a intenção é também tornar o ambiente de trabalho mais inclusivo, pois nem sempre seus colaboradores conseguem priorizar este investimento e por isso não aproveitam as oportunidades de ascensão, segundo a empresa.

Sabores das Emoções

A equipe da Bom Princípio Alimentos entregou mais de 800 potinhos da linha Sabores das Emoções semana passada aos profissionais de saúde que estão à frente do combate ao coronavírus, em hospitais do Litoral Norte do RS. Em Capão da Canoa, no Hospital Santa Luzia. E, em Torres, no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes. A ação dá sequência a uma série de atividades sociais.

A agência premiada

A Trinto, consultoria gaúcha especializada em tecnologia e transformação digital, começou 2021 com uma boa notícia. A empresa acaba de ser premiada no ranking Melhores Agências de Comunicação no Brasil da consultoria global Great Place to Work (GPTW). A Trinto ficou entre as dez agências premiadas na categoria de médio porte, com até 99 funcionários.

Edifício Parreiras 153

Referência no mercado imobiliário de alto padrão e com mais de 600 mil metros quadrados edificados, a Kopstein apresenta novidade no bairro Bela Vista, em Porto Alegre. Mesclando o natural e urbano e composto por 26 apartamentos, todos de 230 metros quadrados cada, o Parreiras 153 conta com um time de peso assinando sua arquitetura, paisagismo e design de interiores.

Malharia cresce 65% na pandemia

Quase 52 anos de tradição, possibilidade de renda extra com a revenda de roupas e lançamento de e-commerce voltado ao público final. Essa foi a fórmula para a Ballardin Malhas fechar 2020 em plena pandemia com crescimento de 65% nas comercializações frente ao ano anterior e alta de 75% no número de cadastros de revendedores. Com 40 colaboradores, a empresa familiar é a única do setor na Serra Gaúcha que vende de forma consignada para pessoas físicas, sem necessidade de qualquer adiantamento das compras, apostando na relação de confiança com vendedores parceiros e com a própria clientela. A Ballardin Malhas conta com matriz em Caxias do Sul e loja em Farroupilha exclusivas para venda consignada, além de 1,4 mil revendedores nos três estados da região Sul.