As vitrines conceito

A Casa LLoma, empresa gaúcha capitaneada pela empresária Mariana Rivero Cardias, no bairro Moinhos de Vento em Porto Alegre, apresenta produtos para cama e banho que singularizam os ambientes da casa e estilo de cada família. Em parceria com personalidades conceituadas no segmento de decoração do Rio Grande do Sul, Mariana criou o projeto de assinatura das vitrines da Casa Lloma com o conceito de proporcionar novas sensações e ser uma casa feita para seus clientes aproveitarem o melhor do ambiente com aconchego e conforto. A cada mês deste ano, uma cama decorada pelo convidado será exposta com os produtos da marca. O arquiteto Marcelo Gonçalves (@zamg) é o responsável pelo mês de janeiro. A inauguração será celebrada a partir desta quarta-feira.

Patrocinadora do surfista

A Cervejaria Dado Bier, de Porto Alegre, presente no circuito mundial do esporte, nos seus 25 anos, tornou-se patrocinadora oficial do surfista Yago Dora por dois anos. Estampada na prancha, o logo da marca poderá ser conferido já no dia 19 deste mês, data da estreia de Dora no Sunset Open, em Oahu, no Havaí.

Apoio à produção local

A rede de lojas Rabusch traz uma linha de produtos com peças desenvolvidas por profissionais das técnicas manuais. Neste verão, a marca gaúcha apresenta o "Crocheteiras Daqui", com bolsas de crochê criadas pela equipe de estilo da marca e confeccionadas por artesãs de Porto Alegre e Gravataí. Além de um item versátil, a bolsa carrega a história de cada crocheteira. Em suas redes sociais, a Rabusch conta um pouco sobre cada uma, com a ideia de valorizar e humanizar quem faz suas roupas e acessórios. Estes estão à venda no e-commerce e nas lojas físicas.

Startup gaúcha em alta

A BIMachine, fabricante gaúcha de sistemas de inteligência de negócios, acaba de ser listada entre as mais importantes startups de Tecnologia para Negócios pelo ranking Insights MarTechs. Não é o primeiro ranking alcançado pelos gaúchos: em 2019, foram case de sucesso no Mapeamento de Comunidades 2019, da Associação Brasileira de Startups, e figuraram como os primeiros citados na categoria Grandes Empresas na mesma lista.

Terceirização de alimentos

O grupo Fouet de Porto Alegre acaba de fechar contrato de terceirização de alimentos com a rede de hospedagem Áureos, para atender as unidades Sevilha, Manhattan e Cozumel, da mesma mesma cidade. A empresa será a fornecedora de opções de lanches, petiscos, refeições, acompanhamentos e sobremesas prontas para consumo dos clientes da rede. Tudo é preparado com um alto padrão de higienização na cozinha industrial da Fouet e entregue por uma frota própria. O grupo também opera o mesmo serviço para diversas cafeterias e lanchonetes de Porto Alegre.

Mais de 320 bolsas integrais na Unisinos

A Unisinos está ofertando 327 vagas para alunos bolsistas via ProUni. Para concorrer às bolsas integrais, é necessário realizar a inscrição pelo site do Ministério da Educação, no período de 12 a 15 de janeiro, utilizando a nota obtida no Enem de 2019. Para quem não preenche os requisitos do Prouni, a universidade oferece outras alternativas de bolsas e descontos que podem ser conferidas através do site unisinos.br/graduacao, na opção Bolsas e Incentivos. As inscrições para o Vestibular de Verão da Unisinos já estão abertas e são gratuitas, podendo ser realizadas também no site da instituição. Por questões de segurança, devido à pandemia, a prova é realizada no formato on-line. E a avaliação através de uma prova de redação.