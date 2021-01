Há 12 anos no mercado, a empresa gaúcha Casiere traz para o Rio Grande do Sul mobiliário de alto padrão assinado pelos principais designers do mundo. Para a representante exclusiva de marcas internacionais como Vitra e Kartell, o ano encerra com crescimento de 24% de faturamento e muitas novidades para o mercado gaúcho. Ao apresentar seu novo posicionamento, como autoridade em design, a marca também anuncia a expansão do seu showroom. Localizada na Silva Jardim, em Porto Alegre, a loja irá ganhar um novo andar e mais 1.000 metros quadrados de área interna e externa, somando no total 2.500 metros quadrados de espaço expositivo O investimento total na nova fase da Casiere, que inclui seu reposicionamento de marketing e a ampliação, chega a R$ 890 mil .

Repaginação completa

A ampliação da Casiere vem acompanhada de uma repaginação completa em todos os seus canais de comunicação. A fachada da loja foi reformada e ganhou uma nova vitrine assinada pelo escritório Ultra Arquitetura, acompanhando a nova identidade visual

Exportação de energéticos

A BrasilBev, empresa gaúcha responsável pelo Organique, o primeiro energético orgânico do mundo com ingredientes brasileiros, embarcou em dezembro para a Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia e Alemanha um lote de 150 mil latas de Organique Energy, Organique Pure Energy Zero, Chá-Mate de Organique Limão Zero e Chá-Mate Organique Pêssego Zero. O que fez com que dobrassem as exportações da marca em 2020 sobre 2019.

O Sesc no turno inverso

Mais municípios gaúchos irão receber este ano o Programa Habilidades de Estudo (PHE) do Sesc, que se chamará Criar Sesc, no turno inverso da escola e que se destina a crianças de 6 a 12 anos. Eram quatro -- Caxias do Sul, Montenegro, Porto Alegre e Erechim. A eles se acrescentarão sete: Ijuí, Taquara, Cruz Alta, Farroupilha, Venâncio Aires, Pelotas e Tramandaí. Em função da pandemia, o início dependerá dos decretos dos órgãos das respectivas cidades e do governo estadual.

Otimismo para crescimento em 2021

Em processo de crescimento, a Tarvos Partners - consultoria gaúcha voltada à gestão da transformação, reestruturação empresarial e turnaround - acaba de inaugurar sua nova sede em São Paulo. Eduardo Guerreiro, ex-presidente da Sapore Benefícios é o partner nesse plano de expansão na região. Com o novo escritório, a Tarvos estará mais próxima de seus clientes locais, os quais atuam em diversos segmentos dentre eles, siderurgia, imobiliário, tecnológico, entretenimento e alimentação. A expectativa, com este movimento de expansão em São Paulo, é atingir na região um crescimento nos negócios em cerca de 50% já no primeiro semestre, e entre 60% a 70% ainda no segundo semestre de 2021.