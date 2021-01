O Brasil está se distanciando cada vez mais das cadeias produtivas globais. E a crise da pandemia pode piorar mais essa situação, uma vez que o distanciamento social pode gerar políticas protecionistas, não só por parte do Brasil, mas no mundo", alerta o economista Ricardo Balistiero, do Instituto Mauá de Tecnologia de São Paulo. Segundo o economista, a globalização gerou uma redução de custo para as indústrias em função do desenvolvimento das cadeias produtivas globais. No caso do Brasil, a inserção foi ruim, pois o País virou montadora, sem assumir a parte do desenvolvimento tecnológico. "O risco que nós temos é, em função da pandemia e na ausência de uma política industrial, perder mais participação industrial no PIB internacional", constata o professor.

Carbono eficiente

A MRV, plataforma de soluções habitacionais, foi selecionada mais uma vez para participar da 11ª carteira do Índice Carbono Eficiente (ICO2 B3) da Bolsa de Valores do Brasil (a B3). Integrante do índice desde setembro de 2019, a companhia é a única construtora que, pela quinta vez consecutiva, é reconhecida por trabalhar para minimizar os efeitos causados pela emissão de gases de efeito estufa na atmosfera num esforço contínuo para reforçar sua agenda ESG. O novo índice vigora até 30 de abril de 2021 e reúne 62 ações de 58 companhias.

Proteção do verão

O laboratório gaúcho Kley Hertz, que está há mais de 70 anos no mercado, apostou em campanha digital para sua linha de protetores solares, a Helioderm. A empresa criou um canal direto com os consumidores nas redes sociais, ressignificando o aproveitamento do sol em meio aos protocolos de isolamento social. "As pessoas podem aproveitar este verão com proteção em todos os sentidos", afirma diretora de Marketing Karla Lima Vilar.

Competitividade

Tendo a competitividade como um dos principais focos de sua atuação no Estado, o Grupo de Líderes Empresariais (Lide-RS) já conversa com os prefeitos eleitos para implementação desta pauta em suas ações de governo. A base para o diálogo é o Ranking de Competitividade dos Municípios com mais de 80 mil habitantes, lançado em sua primeira edição ao final de 2020, pelo CLP, parceiro da entidade aqui no Estado.

Chá verde orgânico

A gaúcha BrasilBev, de Porto Alegre, proprietária da marca Organique, pioneira na produção de chás gelados e energéticos orgânicos do Brasil e investindo ainda mais em sustentabilidade social, acaba de fechar parceria com a Tetra Pak para lançar no mercado a mais nova linha de chá verde orgânico em Tetra Pak do Brasil. Todo o processo de produção da bebida já leva em conta o uso responsável dos recursos. Com a distribuição em caixinhas, o consumidor pode se assegurar de que consome um produto envasado em embalagens criadas a partir de materiais de fontes renováveis e que podem ser recicladas depois do consumo, segundo o CEO João Paulo Sattamini.

Os combustíveis mais caros da região

A Região Sul do Brasil apresentou o etanol mais caro do País, agora em dezembro 1,1% mais caro do que em novembro, segundo o último levantamento do Índice de Preços Ticket Log. Já os preços do diesel comum, o diesel S-10, a gasolina e o gás natural veicular, apresentaram os menores valores de todo o território nacional. No recorte local por estado, o Rio Grande do Sul liderou o ranking de maior valor para todos os combustíveis, com as médias de R$ 3,563 para o diesel comum, R$ 3,630 para o diesel S-10, R$ 4,364 para o etanol, R$ 4,668 para a gasolina e R$ 3,539 para o gás natural veicular.