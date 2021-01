Novas marcas em shoppings

A Airaz Administradora, gestora dos shopping centers e galerias comerciais do Grupo Zaffari, encerrou 2020 com 40 inaugurações somente no último bimestre, o que considera indicador positivo para 2021. O ano de 2020 foi caracterizado pela chegada de novas marcas como Artelassê, com sua primeira loja em shopping center no Brasil, no Bourbon São Paulo; Raphaella Booz, abrindo a primeira operação em Porto Alegre, no Bourbon Country; CCG Saúde, também estreando a primeira clínica em shopping center, no Bourbon Wallig; além da Cia Marítima, Clube Morena Rosa, Crocs, Liebe, Occhialeria, Piticas, Stroke, Valisere, entre outras.

Grão Natural pioneira

Grão Natural, uma das lojas de produtos naturais mais antigas do RS completa 15 anos neste mês. A empresa começou como uma pequena unidade com produtos orgânicos e integrais, a partir de um projeto familiar. Com o passar dos anos, a loja foi se readequando, inserindo em seu mix produtos sem glúten, sem leite, sem açúcar e veganos. Hoje com duas lojas físicas e uma virtual, a empresa encontra-se pronta para o crescimento pós-pandemia do coronavírus.

A Palavra do Ano 2020

Em sua quinta edição, a escolha da Palavra do Ano pela Cause e instituto Ideia Big Data foi luto, identificada por 31% dos entrevistados como a que melhor representa o sentimento das pessoas em 2020. E o significado nos traz muitas reflexões e aprendizados que tivemos coletivamente, pela perda dos entes queridos levados pela Covid-19, pelos momentos perdidos ou adiados e pela ausência de despedidas.

Energia solar fotovoltaica

A Solled Energia de Santa Cruz do Sul, que atua no segmento de energia solar fotovoltaica, fecha 2020 com pequeno acréscimo no faturamento sobre 2019, mas focado na aceleração do crescimento para 2021, projetado em 30%, pela diretora Mara Schwengber. Havia uma perspectiva de crescimento e expansão para novas regiões que não aconteceu devido à pandemia do coronavírus.

Nova campanha do clube de livros

A TAG, clube de livros com mais de 60 mil assinantes distribuídos pelo Brasil, está lançando sua nova campanha publicitária, intitulada "TAG Apresenta", que tem como peça principal o filme "Como tornar a vida mais mágica". O enredo mostra uma assinante da TAG que, após receber sua caixinha e abrir o livro do mês, passa a testemunhar o universo da narrativa, um dramático casamento indiano no qual os noivos parecem não se entender em pleno altar. A campanha ainda conta com outros três filmes em formato de pílulas, que abordam os atributos do clube que incentivam o assinante a ler mais; a conhecer outros apaixonados por literatura, e a mergulhar em outras culturas, com a ajuda do amplo e diversificado catálogo de autores.