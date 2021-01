Casca de arroz em energia

A Fumacense Alimentos, localizada no Morro da Fumaça (SC), transformou em 2020 cerca de 22 mil toneladas de cascas de arroz em energia elétrica através de usina própria, gerando 6.293 MW/h, suficientes para abastecer cinco mil residências de até três pessoas durante o mesmo período de 12 meses. Em um sistema de cogeração, a usina tem queimado 90 toneladas de cascas de arroz por dia na caldeira e produzido, com isso, 23 toneladas de vapor a cada hora. Neste cenário, 60% do vapor geram eletricidade via turbina e os outros 40% se destinam ao processo de parboilização do grão, no setor fabril da empresa.

Os reaproveitamentos

Seguindo o viés sustentável, os resíduos originados da usina também são reaproveitados em outros setores. Resultado da queima das cascas de arroz na caldeira, segundo o coordenador Lucas Tezza, as cinzas geradas se destinam às indústrias siderúrgica, cimenteira e até mesmo à cerâmica da região e de outros estados.

Projeto Eu Transformo

A Unicred Ponto Capital promoveu uma série de doações do seu projeto "Eu Transformo", para demonstrar na prática a força do cooperativismo e da coletividade. Entre elas, 5.740 máscaras de proteção para projetos sociais, entidades assistenciais e grupos vulneráveis. A iniciativa segue nas cidades de Alegrete, Cachoeira do Sul, Santiago, Santa Maria, Uruguaiana, São Gabriel e Recife (PE), onde ela está presente.

Mais vendas on-line

As vendas do comércio on-line devem crescer 26% em 2021, para R$ 110 bilhões segundo levantamento da consultoria Ebit / Nielsen. Esse aumento deve ser sustentado pela alta do número de consumidores ativos em sites e aplicativos, comportamento que já vínhamos assistindo no ano passado, também em decorrência da pandemia.

Prova on-line de seleção

A Fundatec implementou um método de aplicação 100% on-line das provas teórico-objetivas em Processos Seletivos. O sistema, já em funcionamento, tem ferramentas que certificam a segurança da aplicação, como reconhecimento facial, embaralhamento das questões e capturas de imagens em tempo real para monitorar.

Vinho chileno no Brasil

O Brasil é hoje o principal destino das exportações chilenas de vinho envasado ao mundo, o que corresponde a US$ 148 milhões (entre janeiro e outubro de 2020), ultrapassando os mercados do Reino Unido, Japão e China, informa o ProChile Brasil. Esta performance pode ser constatada pelos atuais números de exportação, que apontam aumento de 19,1% do vinho chileno ao país, sobre igual período de 2019.

Os espaços climatizados

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou na entrada do verão uma proposta que torna obrigatório às edificações de uso público e coletivo que possuam ambientes com ar interior climatizado artificialmente disponham de um Plano de Manutenção, Operação e Controle de seus sistemas. Louvável iniciativa.

Construção do residencial sênior

A Andora Construções de Porto Alegre será a responsável pela realização das obras do residencial sênior de luxo Magno Premier Senior Living, no bairro Três Figueiras, também da capital. O contrato firmado com a incorporadora ABF Developments é para um empreendimento de 5.750 metros quadrados e 114 apartamentos que combinará o atendimento de alto padrão com ambiente de arquitetura devidamente projetado para seu público.