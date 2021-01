Gaúchos na indústria do coco

A Qualicoco, empresa gaúcha de alimentação saudável com mix focado em produtos derivados do coco, está se preparando para triplicar a capacidade industrial de sua operação em Alagoas, ainda no primeiro semestre de 2021. A empresa, com fábrica em Santo Antônio da Patrulha, projeta um aumento no faturamento de 45% para 2021. Com a produção própria, a empresa busca aumentar o portfólio e a competitividade de seu mix de derivados de coco, e aprimorar a questão logística, uma vez que já distribui para mais de seis mil PDV's no Brasil. A nova fábrica no Nordeste também facilitará a exportação da empresa, que está de olho no lucrativo mercado de alimentação saudável dos EUA. Atualmente, a Qualicoco exporta para os mercados do Paraguai e Angola.

O combate à corrupção

O escritório TozziniFreire Advogados firmou uma parceria pro bono com o Instituto Não Aceito Corrupção para fortalecer o combate a esta prática. A parceria envolverá atuações em questões de relevância nacional nos tribunais superiores. O termo de cooperação também visa a contribuir com o aprimoramento da sociedade brasileira nas áreas de diversidade, inclusão e responsabilidade social.

Selo de eficiência

Curitiba é a primeira cidade do Sul do Brasil e a segunda do país a conquistar o Selo Procel de Edificações, outorgado pela Eletrobrás. É do empreendimento Átman Cabral, da Incorporadora MDGP, segundo o diretor Marlos Doria. Há só mais três empreendimentos certificados no país, localizados em São Paulo. Mas há países com certificação obrigatória para execução dos projetos.

Severo Burger Iguatemi

A partir desta quarta-feira, o Iguatemi Porto Alegre recebe a primeira operação da união de duas marcas do Grupo Severo (Severo Burger e Severo Rango), tendo no cardápio opções de hambúrgueres, bem como o consagrado Xis dos gaúchos nas versões Salada, Coração, Bacon, Calabresa e Vegetariano. Além disso, haverá o clássico Mac & Cheese americano, que poderá receber acompanhamentos como Brisket, Frango Empanado e Cogumelos.

Com o pé direito no Bairro-Cidade

A Aviva Urbanismo de Santa Cruz do Sul entra com o pé direito no ano novo com o investimento inicial de R$ 70 milhões para construção do Bairro-Cidade e do Condomínio Legano Reserva em Nova Santa Rita seu primeiro empreendimento na Região Metropolitana de Porto Alegre. Além de já possuir o registro nos órgãos competentes, o residencial de alto padrão alcançou 80% de reservas dos terrenos somente nos 30 dias de pré-lançamento, em novembro de 2020. Assim, também os clientes iniciam o novo ano já com os contratos assinados de suas aquisições. O Legano Reserva será construído no KM 435 da BR 386 ficando a 20 minutos de Porto Alegre e a 15 minutos de Canoas.