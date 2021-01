O ano de 2020 foi um marco na história do ecossistema brasileiro de startups, que encontrou fatores favoráveis com o isolamento social e a necessidade de digitalização. Porém, muito difícil para as mulheres empreendedoras, que receberam menos investimentos. A jornada dupla de trabalho doméstico se transformou em uma jornada infinita, levando-as. por uma exaustão que afetou sua capacidade de entrega no trabalho, já que os filhos estavam em casa, com aulas on-line, além de toda a estrutura da casa para lidar. Nessa situação, o mercado passou a ser mais conservador em relação a investimentos em startups de mulheres, e elas próprias tiveram dificuldade para olhar para investimentos e sair para captar, explica Rafaela Bassetti, CEO do fundo Wishe, focado em mulheres empreendedoras.

O Wi-Fi pelo Brasil

O programa Wi-Fi Brasil, do recriado Ministério das Comunicações, atingiu 12.715 pontos de internet, em 2020, dos quais 80% se encontram nas regiões Norte e Nordeste, e mais de 9.500 em escolas, beneficiando 2,6 milhões de estudantes. O programa também atende postos de saúde, unidades de segurança pública, aldeias indígenas, quilombos, assentamentos rurais e outros localizados em locais remotos, onde não chega internet por fibra ótica, nem por sinal de rede móvel de dados.

A segurança do PIX

Ainda tem gente duvidando da segurança no uso do PIX, que é mais seguro do que cartão de crédito. Para usá-lo, será necessário entrar no seu aplicativo do banco e digitar a senha. No cartão, basta ter o número do cartão. Se alguém entrar na conta para fraudar, provavelmente não usará o Pix. Mais: para pagar não será necessário o chaveamento (e-mail, telefone ou CPF), só para receber.

Busca de reabilitação

A procura por tratamento em clínicas de reabilitação de dependentes químicos e alcoólatras aumentou em 40% durante a pandemia, segundo a organização Encontre Clínicas de Recuperação. "Mais pessoas estão procurando ajuda, devido principalmente ao isolamento social e ao consumo de drogas e álcool relativamente ao ano anterior", explica o CEO Paulo Esidio Cortegoso Junior. Atendimentos podem ser encontrados no seu site.

As bolsas de estudos

Mesmo com a pandemia, o Instituto Ling de Porto Alegre manterá seus programas educativos concedendo, pelo 27º ano consecutivo, bolsas parciais para jovens brasileiros cursarem pós-graduação em universidades renomadas dos Estados Unidos e da Europa. As bolsas são destinadas a profissionais aprovados nos cursos de Administração de Empresas, Administração Pública e Direito. Harvard, Stanford, MIT, Columbia e NYU são algumas das universidades que já receberam bolsistas do Instituto Ling nas últimas duas décadas.

Curadoria virtual de vinhos

Marketplace de vinhos, espumantes e outros destilados da uva, a VinumDay, conduzida por empreendedores de Caxias do Sul, fecha 2020 com avanço de 98% no faturamento e salto proporcional de 97% no volume de vendas - totalmente on-line. Seu diferencial é o oposto das grandes cadeias de comércio eletrônico de bebida: aposta em curadoria virtual. Rótulos garimpados entre raridades e novidades de todo o mundo, sobretudo entre pequenos e exclusivos produtores, apresentados de forma individual, com textos autorais e minuciosos. E comercializados na plataforma em regime de Oferta do Dia, com descontos reais e agressivos de até 50%. Para se beneficiar de frete grátis, o cliente ainda pode armazenar as compras diárias em uma Adega Virtual e fazer o resgate posterior, quando atingir o gatilho do benefício.