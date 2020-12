As engenharias da Unisinos

A Unisinos está aprimorando as engenharias no currículo, nos métodos de ensino e na gestão dos cursos. O projeto integra o Programa Brasil-Estados Unidos de Modernização da Educação Superior na Graduação, além de ser fruto de parceria entre a Capes e a Comissão Fulbright. Dentro do novo modelo, os cursos vão fornecer aos estudantes as certificações progressivas, conquistadas na graduação e que devem facilitar seu ingresso no mercado de trabalho antes da formatura. Além disso, cada aluno terá a mentoria de um professor que será como um conselheiro para a tomada de decisões profissionais e acadêmicas. O projeto ainda firmou parcerias com instituições dos EUA para participação dos alunos em eventos e a importação e exportação de conhecimentos via intercâmbio entre os dois países.

A Vinícola Garibaldi

As primeiras uvas da colheita da Cooperativa Vinícola Garibaldi, estimada em 25 milhões de quilos, começam a chegar para serem processadas. Seu volume é 25% maior do que o da safra passada, considerada uma das melhores da história e deve render o envase de 20 milhões de litros de sucos, espumantes e vinhos.

As obras paralisadas

Passada a euforia das campanhas, em janeiro será a hora dos prefeitos eleitos colocarem a mão na massa para cumprir as promessas. Entre elas, a continuidade de obras abandonadas por governos anteriores, estimadas em 14 mil no Brasil. Quase 40% das construtoras afirmam ter grandes obras de infraestrutura paradas. E a maioria há mais de um ano.

Cientistas brasileiros

TozziniFreire foi homenageado na última edição do "Britcham Personality of the Year Award", pelas ações de solidariedade que realizou ao longo da pandemia. No evento da Câmara Britânica no Brasil, as doutoras Ester Sabino e Jaqueline de Jesus, cientistas brasileiras que tiveram importante atuação no sequenciamento do genoma do novo coronavírus, receberam o prêmio de personalidade do ano.

Cadeia de suprimento

O mundo passa por transformações que desafiam a cadeia de suprimentos, entre elas as mudanças de comportamento e expectativas dos clientes. É o que revela o estudo Ecossistemas de Cadeias de Suprimentos conectadas e autônomas 2025 da PwC. Entre as brasileiras, a maioria tem nível médio a alto de maturidade de integração da cadeia de suprimentos (36%). Já 37% delas dão alta prioridade à transparência da cadeia, resultado que fica acima da média global (23%).

As ações trabalhistas

A pandemia pegou todo mundo de surpresa e, diante da necessidade de cumprir duras medidas de isolamento social, empresas de todos os portes e segmentos viram no home-office a única alternativa para manter as atividades com segurança para seus colaboradores. No entanto, a falta de planejamento na adoção de novas regras de trabalho resultou em um aumento de 270% nas ações trabalhistas sobre igual período de 2019, segundo as Varas do Trabalho.

Destaque Sebrae para startup gaúcha

Apontada pelo Sebrae RS uma das 15 startups gaúchas para se observar em 2021, a Umbler de Gravataí, especializada em cloud hosting, registrou um faturamento de R$ 5 milhões em 2020 e espera 60% de crescimento em 2021. Em julho deste ano, a startup arrecadou R$1 milhão junto a 383 investidores, em apenas uma hora com crowdfunding de investimentos - recorde para a plataforma usada. Além disso, ela teve um crescimento de 290 mil usuários das soluções da empresa. Para atender a demanda, houve aumento no quadro de colaboradores que hoje atuam no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Maranhão.