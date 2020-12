Novo condomínio no Litoral

As 247 unidades do Joy Xangri-lá, na praia gaúcha do mesmo nome, foram reservadas nos primeiros 59 minutos após a abertura do pré-lançamento do condomínio fechado de lotes de alto padrão no dia 21 de dezembro com Valor Geral de Vendas de R$ 45 milhões. Trata-se do terceiro lançamento da joint venture entre as urbanizadoras Cotiza do Rio Grande do Sul e a Cipasa Nova Gestão de São Paulo para o mercado imobiliário da região sul do Brasil. que já anunciaram o condomínio Joy Cantegril, em Viamão, e o Pedra Hiding Place, em Torres, cujos lotes também já estão 100% reservados. A parceria tem como objetivo gerar R$ 2 bilhões em desenvolvimento até o final de 2021.

Faltaram espumantes

2020 já foi batizado como o ano do vinho brasileiro, mas os dados oficiais da União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra) mostram que a grande expectativa do setor em relação a venda de espumantes no mês de novembro não se confirmou. Faltaram 803.630 litros, ou seja, 1.071 milhão de garrafas, para chegar ao número dos mesmos 11 meses de 2019. Entretanto, os vinhos finos mostram um incremento de 58,11% no mesmo período. "Realmente 2020 é o ano do vinho brasileiro.

Uma fábrica argentina

A gaúcha Vipal Borrachas iniciou a produção em sua mais nova fábrica, em Perez, na Argentina. Com investimento de U$ 20 milhões, é a primeira planta da Vipal fora do Brasil e produz bandas pré-moldadas para reforma de pneus para Argentina e de exportação. Com espaço total de 15 mil metros quadrados, a fábrica conta com uma capacidade instalada de mil toneladas de mistura de borracha por mês.

Exportações de arroz

A Wilson Sons registrou um volume recorde de exportação de arroz via Tecon Rio Grande em novembro. Foram 10 mil contêineres, mais de 240 mil toneladas. É a primeira vez que a marca é atingida em um ano no terminal. Os principais destinos são Peru, EUA, México, Venezuela, Guatemala, Cabo Verde, África do Sul e Angola.

Nat Kitchen na Praia de Atlântida

Especializada em carne de frango, a gaúcha Nat é presença confirmada no Ramblas by Roubadinhas 2021. Durante o veraneio no litoral gaúcho, a av. Central da praia de Atlântida irá receber uma programação completa de entretenimento de qualidade, em 50.000m² de experiência, diversão, gastronomia e lazer. A Nat Kitchen, espaço criado pela marca exclusivamente para a ocasião, é um dos destaques da Vila Roubadinhas, em frente ao lago - aberta quinta e domingo das 19h à 1h; e sexta e sábado das 19h às 7h. Cada final de semana ela tem uma operação gastronômica itinerante, envolvendo participações do chef Jorge Aita, da Eat Kitchen, da campeã do Masterchef Maria Antonia Russi, do Tartoni Ristorante, entre outras atrações