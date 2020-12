O McDia Feliz de 2020

A edição 2020 do McDia Feliz, ocorrido em novembro, arrecadou R$ 19,8 milhões. Os recursos serão destinados a mais de 59 instituições de 21 estados brasileiros que atuam com oncologia pediátrica, em uma ação liderada pelo Instituto Ronald McDonald. A iniciativa ainda destina verba a diversos projetos com foco em educação de todo país, realizados pelo Instituto Ayrton Senna. Este ano, o McDia Feliz foi especial, com uma série de medidas que priorizaram a saúde e segurança de todos, além de inovações para aprimorar a experiência do público, como um voucher digital antecipado, entre outras. Na data, toda a verba gerada com as vendas de sanduíches Big Mac nos restaurantes McDonald's de todo Brasil é revertida para os institutos beneficiados. Desde 1988, mais de R$ 300 milhões já foram arrecadados.

Menu para o verão

A marca gaúcha especializada em pratos congelados Gastro Comfort Food, renovou seu portfólio com as linhas Comfort, FIT e Lowcarb. São 15 novas receitas e 3 opções de lanches de baixas calorias. Capitaneada por Felipe Avelino e Samantha Anacleto, o novo menu realiza um sonho da dupla, que, desde a abertura da empresa, desejava incluir no cardápio a Parmegiana, sem frituras, com iscas de filé, assada. Acesso pelo instagram da marca @gastrocomfortfood.

Do imposto devido

A Spaan de Porto Alegre iniciou nesta semana uma campanha de mobilização para conscientizar a população sobre a importância da destinação de até 6% do Imposto de Renda (IR) devido para pessoa física e 1% para jurídica aos fundos beneficentes municipais, especialmente o do idoso (Fumid). Ela não representa nenhum gasto extra. É do imposto devido. Basta incluir o recibo na declaração.

Uma startup do RS

Pioneira na mensuração digital de risco psicológico e em avaliações psicológicas digitais, a healthtech gaúcha BeeTouch foi um dos destaques do Desafio de Inovação em Saúde Mental, promovido pela Fundacentro. A gaúcha desenvolveu um chatbot para rastreio dos fatores psicossociais do trabalho e estresse entre servidores públicos federais. A proposta ficou com o segundo lugar e recebeu um prêmio de 30 mil.

Pizzaria em Torres

Maior rede de franquias de pizzarias slice do Brasil, a Oca de Savóia acaba de inaugurar sua primeira unidade em Torres. A loja, no modelo delivery only, já atende o público pelo contato (51) 3900.2015. Além das pizzas em fatias e a la carte, ela oferece saladas, sucos naturais e pizzas veganas. A Oca cresceu em 2020 com 15 novas lojas e se prepara para se expandir em 2021.

Dê um play no Brasil

A Intercity Hotels apresenta a campanha Summer Season em vídeo especial nas suas redes sociais que enaltece o turismo nacional. E oferece descontos de até 35% e uma diária cortesia para reservas acima de quatro diárias em hotéis espalhados pelos principais pontos turísticos do país, em promoção que vai até 28 de fevereiro.

Um livro para jovens advogados

Pensando em quem dá os primeiros passos na carreira, o advogado Nestor Forster escreveu o livro "Reflexões para jovens advogados", lançado pela Editora Unisinos. Conforme revela o próprio título, a sexta publicação de Forster é voltada para jovens advogados, traçando uma perspectiva baseada na experiência da atividade profissional. Nestor Forster, que atua há mais de 50 anos em seu escritório profissional, em Porto Alegre, utiliza uma narrativa coloquial, envolvente e bem-humorada, para contar diferentes enredos da ação advocatícia. O advogado é pai do atual Embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nestor Forster Jr.