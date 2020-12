A década do plástico verde

A Braskem está celebrando uma importante conquista, que é a primeira década de portfólio i'm green. Desenvolvido no Rio Grade do Sul, o polietileno de origem renovável foi a primeira resina produzida a partir da cana-de-açúcar em escala industrial no mundo, tornando-se um marco para inovação brasileira. Existem atualmente mais de 200 marcas em todo mundo utilizando resinas i'm green em produtos que, com certeza, estão em seu dia a dia. E, para celebrar esta data, a Braskem entregou dois desses itens, o Cachepô da linha Mimmo, da Tramontina, feito a partir de resina renovável e um vaso autoirrigável da linha Cultivar "Ou", produzido a partir de Plástico reciclado, acompanhados de um lápis semente.

Taxa de licenciamento

Recolher o IPVA com as respectivas taxas vem sendo problemático nos últimos anos. Quando o problema não é o seguro obrigatório de outros anos, neste ano, é a taxa de licenciamento do veículo. Justamente quando o Detran viabilizou facilidades para o pagamento do imposto pela internet através inclusive do desenvolvimento de um aplicativo.

A Vinícola Garibaldi

Apesar da pandemia, a Cooperativa Vinícola Garibaldi conseguiu aumentar em 13% as vendas de espumantes, principal produto da casa, sobre o ano passado. A pandemia retraiu, mas não foi capaz de conter a onda de expansão da cooperativa. Seu faturamento ultrapassou os R$ 186 milhões neste ano, 7% a mais do que o alcançado em 2019.

As fronteiras fechadas

Entre tantos setores afetados pela pandemia um deles foi o movimento migratório mundial. Segundo relatório da Organização Internacional para as Migrações (OIM), em meados de julho deste ano, mais de 2,75 milhões de migrantes estavam 'presos' no meio de suas viagens por causa da covid-19, sem conseguir voltar para casa e muitas vezes com vistos e permissões de estadia vencidos.

A maior compensação ambiental

A Randon SA foi protagonista do maior projeto de compensação ambiental da história do RS via escritórios Marcino Fernandes Rodrigues Advogados e Augustin Advogados. Localizada na bacia Dalbós em Caxias do Sul, a aérea doada é de 111 mil m2 avaliada em R$ 71,1 milhões e será incorporada ao jardim Botânico do município. Iniciado em 2018, o trabalho foi concluído em apenas dois anos, transitando por todos os órgãos responsáveis na prefeitura local, e obteve as autorizações necessárias para destravar uma questão que perdurava anos. Segundo, Rodrigues, "além de complexo o trabalho ainda precisou superar imprevistos, como o impeachment pela qual passou a gestão municipal em Caxias do Sul, e a constante mudança de interlocutores". O projeto ainda inclui a liberação de área para construção do Memorial Elizabetha Randon.